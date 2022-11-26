«ماهيتاب الرمال».. مصرية لقبوها في ألمانيا بـ«بطلة إعادة التدوير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إنجاز جديد تحققه سيدة مصرية ملهمة، رفعت من خلاله اسم بلدها في مجال البيئة والتكنولوجيا الخضراء، إذ وقع الاختيار على ابنة قرية «كفر البطيخ» بمحافظة دمياط، ماهيتاب الرمال، للفوز بلقب أفضل القادة النساء المصريات في مجال البيئة من قبل معهد التعليم الدولي بواشنطن.

رحلة الوصول للقب

الشابة ماهيتاب الرمال، كانت من بين 4 آلاف متقدمة لبرنامج سيدات التكنولوجيا، والمصرية الوحيدة التي تشارك في مجال البيئة والتكنولوجيا، ليقع الاختيار عليها مع 3 سيدات أخريات في مجال العلوم وفي مجال التكنولوجيا، لتفوز بالزمالة لعام 2022، كرائدة وقيادية في مجال التكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة، وروت كواليس ذلك اللقب خلال حديثها لـ«الوطن»: «في مايو الماضي تم اختياري من معهد التعليم الدولي بواشنطن للانضمام لبرنامج سيدات التكنولوجيا، الذي يتم تمويله من وزارة الخارجية الألمانية لاستقطاب النساء القادة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ليتم تطوير مهاراتهم والاستفادة من خبراتهم».

من أفضل 100 سيدة في العالم

«تلقينا دعوة بصفتنا القيادات الناشطة الفائزة بزمالة سيدات التكنولوجيا لعام 2022 بمجموع 100 سيدة من دول العالم من آسيا وأفريقيا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحضور مأدبة غداء بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن بحضور ممثلين من وزارة الخارجية ومكتب الشؤون التعليمية والثقافية التابع للوزارة ومعهد التعليم الدولي»، عبارة واصلت من خلالها الشابة المصرية ماهيتاب الرمال، الحديث عن تفاصيل اختيارها من بين 100 سيدة مؤثرة في العالم، مضيفة: «وجهت كلمات احتفاء بدور السيدات كقياديات ناشئات في مجال الـSTEM في تعزيز دور الخارجية الأمريكية في خلق التعاون في مجالات العلوم المختلفة، وتنفيذ المشروعات التنموية المعتمدة على التكنولوجيا وإمكانية نقل هذه الخبرات في بلدنا الأم».

بطلة إعادة التدوير

حصلت الشابة المصرية ماهيتاب الرمال، ابنة قرية «كفر البطيخ» بمحافظة دمياط، على ماجستير علوم البيئات المائية التطبيقية من أجل الاستدامة من معهد «ديلفت» لعلوم المياه والهندسة البيئية بهولندا، ولقبت في ألمانيا بـ«بطلة إعادة التدوير»، لتحصل من جديد على الإرشاد المهني في مجال إدارة موارد المياه باستخدام التكنولوجيا والحلول القائمة على الطبيعة: «عملت ضمن برنامج الإرشاد في مشروع لاستعادة 3600 فدان في منطقة lookout Slough Tidal وهو أكبر مشروع لاستعادة موائل المد والجزر حتى الآن ويتم تنفيذه من قبل إدارة الموارد المائية بكاليفورنيا».