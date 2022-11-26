بناطيل الكارجو الأبرز في شتاء 2023.. «تليق مع المحجبات وغيرهن»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

بناطيل الكارجو يرجع أصلها إلى نهاية الثلاثينيات، فكان الجيش البريطاني أول من ارتداها إذ كانت تمزج بين العسكرية وتأثيرات أزياء الشارع، وظلت مستمرة إلى اليوم لأنها فضفاضة ومريحة وتناسب المحجبات وغير المحجبات، لذلك نقدم لكن من خلال «هُن» بناطيل الكارجو لأنها الأنسب لشتاء 2023 بحسب موقع «VOGUE».

يعد بنطلون الكارجو قطعة أساسية في خزانة الملابس يمكن ارتداؤها أثناء أداء المهمات أو لاتباع أسلوب مريح في المناسبات الأكثر أناقة، وهو مناسب طوال فصل الشتاء، إذ يمكن الاعتماد عليه في أيام البرد الشديد والأيام الممطرة.

طرق ارتداء البنطلون

- من الممكن ارتداء البنطلون بطريقة رياضية إذ أنه مريح وفضفضاض فهو يعتبر مزيج من القطن.

- كل أشكال الأحذية تليق مع السراويل الكارجو، سواء كانت كوتشي أو جزمة كلاسيكية.

- من الممكن أن تنسّقيه مع كل أشكال وموديلات التصاميم العلوية من البلوفرات والبالطوهات المختلفة.

- على عكس البناطيل العادية فمن الممكن إرتداء ملابس فضفاضة مع البنطلون وهو فضفاض وواسع أيضًا.

- من الممكن إرتداء عليه بالطو طويل يزيده رونقًا.

- أرتدي البنطلون الكارجو بلون الجينز مع البلوفر الخاص بكِ سيكون مختلفًا.

- يوجد المزيد من الألوان الخاصة بالبنطلون التي من الممكن أن تنقسيها مع البلوفرات المختلفة الخاصة بكِ.

- يليق البنطلون الكارجو على جميع المحجبات أيضًا إذ أنه مناسب مع كل الملابس الفضفاضة التي تردتيها المحجبات.