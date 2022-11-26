معلومات عن إيزابيل جوهانسن صديقة هالاند.. لاعبة كرة تخطف قلب المهاجم العملاق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلقت إيزابيل جوهانسن، حالة من الاهتمام خلال الساعات الماضية، ليس فقط لمهاراتها في كرة القدم، حيث تلعب في نادي براين النرويجي، لكن لارتباط اسمها مؤخرًا، بالهداف العملاق إيرلنج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إذ ذهبت بعض التقارير الصحفية العالمية، إلا أن هناك قصة حب تجمعهما سويًا.

إيزابيل جوهانسن.. النصف الحلو بحياة هالاند

رغم عدم مشاركة هالاند، في مونديال كأس العالم 2022، إلا أن عيون الصحافة العالمية، تصوب أنظارها إليه، حيث حرص اللاعب على قضاء إجازته مع صديقته إيزابيل جوهانسن، التي تجمعهما قصة حب، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وأشارت الصحيفة، في أحدث تقاريرها عن هالاند، إلى صديقته، إذ أكدت إنها لاعبة كرة قدم، ومن أكثر اللاعبات الواعدات في الكرةالنسوية بالنرويج، وتبلغ من العمر 18 عامًا، حيث تجمعهما قصة حب، وأنها يقضي معها فترة إجازته.

وأوضحت أن هداف مانشستر سيتي، هالاند وإيزابيل، تجمعهما بالفعل قصة حب كبيرة منذ بضعة أشهر، إذ نشأ الثنائي سويًا في مسقط رأس واحد بمدينة بيرن النرويجية، ولعبا لنفس الفريق المحلي الذي مثله هالاند في بداية مسيرته.

وكشفت «ذا صن» إن إيزابيل سافرت بالفعل مع هالاند خلال فترة تواجده في ألمانيا وإنجلترا، والآن متواجدة في إسبانيا خلال توقف المباريات، بسبب المونديال.

وأكد صديق مقرب لهالاند للصحيفة علاقتهما: «يبدو أنهم جادان.. فإيزابيل سافرت إلى ألمانيا وإنجلترا، لرؤية إيرلنج، والآن كانت معه في ماربيا».

إيزابيل جوهانسن تحذف كل حساباتها

بالبحث عن الحساب الشخصي لصديقة هالاند، لم يظهر لها حساب، إذ أكدت الصحيفة البريطانية، أن إيزابيل جوهانسن، حذفت كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ ارتباطها بهالاند، لضمان الحفاظ على السرية بخصوص العلاقة.

الجدير بالذكر أن هداف مانشستر سيتي، سجل مع الفريق هذا الموسم 23 هدفًا، في 17 مباراة، في بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.