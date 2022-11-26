الامارات | 3 نصائح لتنسيق الألوان في ديكور المنزل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعد اختيار الألوان المناسبة لديكور المنزل الخطوة الأساسية الأولى في الحصول على ديكور مميز، وعلى خلاف ما يظنّ البعض، فالألوان الحيادية ليست خياراً مملاً أو عادياً، بل إن اختيارها يحتاج إلى الكثير من الاختبارات والانتباه إلى التفاصيل، كما يُمكن تنسيقها مع خيارات مميزة من الألوان والتدرجات والإكسسوارات الفريدة لابتكار تصميمٍ أنيقٍ ومريح في الوقت ذاته.

وتقدّم Al Huzaifa، العلامة الإماراتية المتخصّصة في الديكور الداخلي وتصميم المفروشات، ثلاث نصائح مهمة في تنسيق الألوان المحايدة:

1 استخدام تدرجات لونية متنوعة: تكمن الخطوة الأولى في انتقاء اللون المحايد المفضل، يليها اختيار تدرجاتٍ مختلفة من اللون نفسه لإضفاء طابعٍ متناغم ومنسجمٍ على المكان، (نصيحة احترافية: يُنصح باختيار تدرجات لونية جريئة مثل البنفسجي والأخضر الفاتح والرمادي والبني والأرجواني والأزرق الكحلي).

2 استخدام المواد والأقمشة المختلفة: تنصح العلامة بتزيين المنزل بإكسسوارات جريئة والتنويع في النقشات للحفاظ على التجدد والحيوية ضمن المساحات المنزلية.

3 إضافة الألوان المشرقة: ترتبط الألوان دائماً بالطاقة والحيوية، لذا يُنصح بتزيين المنزل بقطع وإكسسوارات ملونة وزاهية.