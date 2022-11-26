الامارات | منتجع رافلز النخلة دبي.. عروض عيد الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم المنتجع مجموعة متنوّعة من العروض بدءاً من تجارب الإقامة العائلية وباقات الإقامة مع وجبتين من مطاعم مختارة وحتى قضاء يوم كامل للكبار والأطفال مصمم خصيصاً لعطلات نهاية الأسبوع الطويلة لكل من سكان دبي وزوّارها على حد سواء. ويمكن للضيوف التلذذ بالمشروبات والمأكولات والاحتفال بعطلة نهاية الأسبوع الطويلة مع الأصدقاء والعائلة والاستمتاع بمجموعة من المزايا أثناء الإقامة أو قضاء يوم في المنتجع.

ويشمل عرض عطلة نهاية الأسبوع لليوم الوطني إقامة عائلية مع فطور وغداء أو عشاء مجاني ورصيد سبا بقيمة 150 درهماً وأنشطة مليئة بالمرح للأطفال. حيث يقدم باقة إقامة عائلية لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة. ويقدم المنتجع مجموعة من المزايا لجميع أفراد الأسرة تشمل إقامة مع وجبتين مجاناً ورصد سبا بقيمة 150 درهماً ودخولاً مجانياً إلى مرافق الصحة وإمكانية الدخول إلى نادي الأطفال للترفيه عن الضيوف الصغار، ما يجعله وجهة مثالية للعائلات والأصدقاء.