الامارات | 4 طرق لتزيين منزلك في موسم الأعياد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فيما أصبح موسم الأعياد قاب قوسَين أو أدنى، يقدّم المدير الإبداعي في شركة سيدار العالمية، ناهل سلو، نصائحه الثمينة حول كيفية تنسيق ديكور الأعياد في منزلك، لتتذوّق بهجة هذا الموسم الساحر وتبعث في منزلك روح الأعياد مع إحدى صيحات الديكور الرائجة لهذا العام:

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