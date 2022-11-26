الامارات | مطعم 101 دايننغ.. تجارب الطعام والترفيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مطعم 101 دايننغ بإدارة الشيف يانيك ألينو، المكان المميز لتناول الطعام ضمن أجواء رومانسية عصرية في دبي والواقع قرب المرسى الخاص لمنتجع ون آند أونلي جزيرة النخلة، عن تقديم باقة مميزة من الأطباق الشهية والتجارب الترفيهية احتفالاً بموسم فعاليات الهواء الطلق في دولة الإمارات. ويقدم المطعم لضيوفه قائمة من أشهى الأطباق المحضرة بإدارة يانيك ألينو، الشيف الحائز نجوم ميشلان، أمام إطلالة بانورامية على أفق دبي. وتجمع قائمة الطعام المتوسطية الشهية تراث وتقنيات الطهو الخاصة بالمطبخ الشرق أوسطي مع الأطباق المبتكرة العصرية، إلى جانب المأكولات البحرية الطازجة والكوكتيلات المحضرة يدوياً. ويوفر مطعم 101 دايننغ تجربة طعام مميزة يومياً تكتمل مع أنغام موسيقى البوب والهاوس لمجموعة من منسقي الأغاني المبدعين. ويضمن المطعم لضيوفه تجربة مميزة وأوقاتاً لا تنسى، حيث يضم مساحة خاصة لتناول الطعام أمام إطلالات بحرية خلابة، والتي تتميز بتصميم عصري