الامارات | جولة في قصر الوطن لعدد من كبار المواطنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقديراً لإخلاصهم وعطائهم الذي لا ينضب في مسيرة ازدهار الوطن، استضاف قصر الوطن بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع عدداً من كبار المواطنين في جولة بقصر الوطن للتعرف إلى إنجازات الدولة الملهمة بين الماضي والحاضر.

وشاهد كبار المواطنين خلال الجولة ملامح الفخامة والجمال للواجهة الخارجية للقصر، التي تعكس روعة التصاميم والزخارف والأشكال الهندسية البديعة لفنون العمارة العربية والإسلامية، وشاركوا في جولة معرفية غنية داخل القاعات والمرافق المهيبة لقصر الوطن، مثل القاعة الكبرى التي تمتاز بتصاميمها اللافتة، حيث أتيحت لهم الفرصة لاستكشاف المجموعة الواسعة من القطع الأثرية والمخطوطات النادرة التي تستعرض تاريخ العالم العربي والمساهمات العربية في الحضارة الإنسانية في مختلف المجالات.

وأتيحت الفرصة للضيوف للدخول إلى القاعات المخصصة لاستضافة الجلسات الدورية للمجلس الأعلى للاتحاد وغيرها من الاجتماعات والقمم الرئاسية التي لعبت دوراً مهماً في رسم ملامح سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعرف الضيوف خلال هذه الجولة إلى جناح الهدايا الدبلوماسية المقدمة إلى دولة الإمارات، والتي تجسّد العلاقات الودية التي تجمع الدولة بمختلف دول العالم. كما تعرفوا إلى هذا الصرح الفريد الذي شيد ليجسد امتزاج الحداثة بعبق التراث والتاريخ ويواكب ملامح العصر، ويبرز مسيرة الدولة الملهمة كواحدة من أكثر دول العالم تقدماً وحضارة واستشرافاً للمستقبل. واختتمت هذه الجولة بتجربة غداء شهية لتذوق المأكولات الإماراتية، كما قدم قصر الوطن للضيوف هدايا تذكارية خاصة لتوثيق هذه الزيارة المميزة.