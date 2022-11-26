الامارات | «إكسبو دبي» تستقبل 1000 طالب.. «صناع التغيير»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلاقاً من أهمية الترويج لفوائد تبني أسلوب حياة صحي ونشط، دعا برنامج إكسبو للمدارس بالشراكة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وتحدي دبي للياقة، المدارس من دولة الإمارات إلى مدينة إكسبو دبي للمشاركة في مسيرة رياضية ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، حيث رحبت المدينة، بأكثر من 1000 طالب من 25 مدرسة من جميع أنحاء دولة الإمارات.

وقالت رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي مرجان فريدوني: «نعمل مع كل الجهات التعليمية والمدارس للمساهمة في توفير نهج تعلّم متطور خارج الفصل الدراسي، بتقديم تجارب غنية من الحياة الواقعية تلهم الطلبة وتحفزهم للتفكير في مستقبلهم، وقد شهدنا أثراً إيجابياً مذهلاً لهذه التجارب على الطلبة».

وأضافت: «يجسد حدث اليوم التزام مدينة إكسبو دبي بتوفير منصة تجمع الترفيه والمتعة بالتعلم والفائدة، كما يسهم في تعزيز علاقتنا وتعاوننا مع المجتمع التعليمي في دولة الإمارات، ونتطلع دوماً لتعميق هذه العلاقة وتبني مبادرات وبرامج تخدم أجيال المستقبل».

وتهدف المسيرة إلى تعزيز العلاقة الوثيقة التي تجمع مدينة إكسبو دبي بالمجتمع التعليمي في دولة الإمارات، وتسليط المزيد من الضوء على أهمية المدينة كونها مركزاً تعليمياً مميزاً، ويهدف برنامج إكسبو للمدارس عبر مبادراته المتنوعة إلى إلهام الطلاب من جميع الفئات العمرية والخلفيات الثقافية، وإثارة فضولهم ليكونوا صناع التغيير الإيجابي في المستقبل.