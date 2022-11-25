من هي جومانا ياسر؟.. بطلة مصرية عادت للحياة بعد توقف قلبها 22 دقيقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادت جومانا ياسر عبد اللطيف، بطلة مصر في الترايثلون، من جديد إلى الأضواء، بعدما حلت ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، في أول ظهور لها عقب الوعكة الصحية الخطيرة، التي تعرضت لها، وعودتها للحياة بمعجزة، بعدما توقف قلبها لاكثر من ثلث ساعة.

معجزة البطلة جومانا ياسر

تعود القصة لشهر سبتمبر الماضي، عندما سقطت جومانا ياسر، خلال التمرين في المياه، لتُصاب بتشنجات مع خروج فقاعات من الفم، أدت إلى نقلها على الفور لأحد المستشفيات، ليكتشف الأطباء توقف قلبها لأكثر من 22 دقيقة.

قالت جومانا، خلال اللقاء: «كنت بتمرن يوم 24 سبتمر، تمرين عادي، وفجأة أصيبت بتتشنج وبدأت أنزل برأسي للمياة، وتوقف نبضي، وبعد ما فوقت وعدت للحياة في غرفة العناية، كنت بقلد حركات العوم بشكل لا واعي».

وكشف محمد الجوهري، مدرب جومانا تفاصيل تلك اللحظات: «أخرجتها بسرعة من المياه، وأجرينا لها فحص سريع، 9 أطباء و7 ممرضين تدخلوا لإنقاذها، من خلال عمل إنعاش كهربائي، وحقن القلب بالأدرينالين، واستمرت محاولات الأطباء لإنعاشها، حتى عاد النبض للقلب».

سيطرت حالة من القلق، على الوسط الرياضي، وقت إعلان المستشفى عن خطورة الوضع لبطلة المصر، وتوقف عضلة قلبها، قبل أن تعود للحياة، بعد ما يقرب من 22 محاولة لإنعاش القلب.

من هي جومانا ياسر العائدة من الموت؟

- اسمها جومانا ياسر عبد اللطيف.

- لاعبة منتخب مصر في الترايثلون.

- تبلغ من العمر 19 عامًا.

- حققت 31 ميدالية على صعيد بطولات الجمهورية.

- حصلت على 5 ميداليات أفريقية وعربية.

- درست في الجامعة اليابانية، وهي في عامها الدراسي الثاني.

- تعرضت يوم 23 سبتمبر الماضي، للإصابة بتشنجات حادة خلال التدريبات التي كانت تخوضها استعداداً للمشاركة في إحدى البطولات الرياضية.

- سقطت مغشية عليها، بعد ثوانِ معدودة من فقدان التوازن.

- توقفت عضلة القلب بشكل كامل لديها، قبل أن تعود مجددًا للحياة.

- استغرقت عملية الإنعاش القلبي والصدمات الكهربائية لإنقاذها، حوالي 22 دقيقة.

- قضت أكثر من 15 يوماً داخل العناية المركزة في المستشفى.