طريقة عمل القرنبيط في الفرن.. وجبة صحية أساسية للشتاء

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع قرب حلول الشتاء، تبحث العديد من السيدات على طريقة عمل القرنبيط في الفرن، إذ أنه من الأطعمة الغذائية التي تتمتع بالفوائد الصحية والغذائية الكبيرة، ويعد وجبة مثالية متكاملة يمكن الاعتماد عليها كوجبة أساسية.

ونستعرض طريقة إعداد طبق القرنبيط داخل الفرن، بخطوات الشيف شربيني، التي قدمها في برنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل القرنبيط في الفرن

المقادير الرئيسية في طريقة عمل القرنبيط في الفرن:

قرنبيط.

لحمة مفرومة.

دقيق.

زبدة.

طماطم.

بصل.

ثوم.

كمون.

لبن.

مكعب مرقة.

روزماري.

جبنة موتزاريلا.

ملح - فلفل أسود.

طريقة عمل القرنبيط في الفرن

- في البداية، نظفي القرنبيط جيدًا، ثم اسلقيه في ماء مغلي على النار، وضيفي له الكمون.

- على نار متوسطة، شوحي البصل والثوم في زيت زيتون على النار.

- ضيفي اللحمة المفرومة وقلبي المكونات جيدًا.

- ضيفي الملح والفلفل الأسود والروزماري وعصير الطماطم.

خطوات إعداد البشاميل للقرنبيط

- على النار، ضعي الزبدة، ومكعب المرقة.

- ضيفي دقيق بنفس كمية الزبدة.

- ضيفي اللبن البارد.

- احضري صينية، وضيفي نصف كمية القرنبيط، ثم نصف كمية اللحمة المعصجة، ثم نصف كمية البشاميل.

- في النهاية ضعي المتبقي من القرنبيط، ثم المتبقي من اللحمة المعصجة، ثم المتبقي من البشاميل.

- ضيفي الجبنة الموزاريلا على الوجه في النهاية.

- ادخلي الصينية الفرن حتى تمام النضج.

فوائد القرنبيط الصحية

كشف موقع «healthline»، عدة فوائد صحية للقرنبيط، جاءت على النحو التالي:

1- يحتوى على نسبة عالية من الألياف، تمثل 10% من الاحتياجات الصحية للجسم.

2- مصدر جيد لمضادات الأكسدة التي ثبت أنها تبطئ نمو الخلايا السرطانية.

3- تساعد في فقدان الوزن، إذ يحتوي الكوب الواحد منها على 25 سعرا حراريا فقط

4- تحتوي نسب عالية من مادة الكولين، وهو عنصر غذائي أساسي يعاني الكثير من الناس من نقص فيه.