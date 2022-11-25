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طريقة عمل الأرز المعمر بالقشطة.. حلو وحادق في خطوات سهلة لمذاق شهي

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الأرز المعمر بالقشطة- تعبيرية

يتبادر إلى ذهنك نوعين من الأطعمة بمجرد سماع الأرز المعمر بالقشطة، فهو يؤكل إما حادق مع قطع من اللحمة أو الدجاج أو الحمام الكامل، أو حلو بالقشطة والزبدة والمكسرات، فيما يلي طريقة سهلة لعمل الأرز المعمر بالقشطة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، بخطوات سهلة وسريعة ليكون مثل المحلات تماما.

طريقة عمل الأرز المعمر بالقشطة الحادق

فيما يلي خطوات عمل الأرز المعمر الحادق:

2 كوب أرز مصريّ 

4 أكواب حليب

كوب مرق 

دجاجة مقطعة

ملعقة صغيرة ملح 

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة كبيرة زبدة

كوب قشطة

ملعقة صغيرة فانيليا

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طريقة تحضير الأرز المعمر بالقشطة الحادق

يوضع الدجاج في قدر على نارٍ متوسطة حتى تنضج.

يغسل الأرز جيّداً ثمّ ينقع الأرز بالماء الفاتر لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك يصفى جيدا من الماء.

يضاف الملح والفلفل الأسود إلى الأرز، ثم يحرك إلى أن تتجانس المكونات مع بعضها.

يضاف نصف كوب من القشطة إلى الأرز، ويحرك ويقلب جيّداً حتى تتجانس القشطة معه.

تضاف الزبدة إلى الأرز، ويحرك ويقلب جيدا حتى تتجانس الزبدة معه.

يدهن برام الفخار بالقليل من السمن، ثم قومي بإضافة نصف كميّة الأرز فيه.

يضاف الدجاج إلى الأرز، ثم نصف الكمية الأخرى من الأرز فوق الدجاج أو اللحمة.

يخلط الحليب مع الملح عليه والفانيليا وسخنيهم على النار، ثم أضيفيه إلى الأرز، مع مرق الدجاج.

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئويّة ثم ضعي الصينية داخل الفرن، واتركيها لمدة ساعة إلى أن تنضج، ويحمر

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 طريقة عمل الأرز المعمر بالقشطة الحلو

2 كوب من الأرز

2 كوب من الحليب

كوب من الماء

كوب من السكر

2 ملعقة كبيرة من السمنة

3 ملاعق كبيرة من القشطة

كيس من الفانيليا

1/4 ملعقة صغيرة من القرفة (اختياري)

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طريقة تحضير الأرز المعمر بالقشطة الحلو

يشغل الفرن على درجة حرارة عالية

اغسلي الرز وانقعيه لمدة ساعة

ضعي الحليب والماء في إناء على النار حتى يغلي ثم ضيفي اليه السكر والفانيليا والقرفة وقلبي حتى تمتزج المكونات

صفي الرز من الماء وضعيه في طاجن الفرن 

ضيفي اليه السمنة وقلبيه جيدا حتى تتغلف كل حبات الرز بالسمنة

صبي خليط الحليب على الرز وحركيه بالملعقة ببطء ثم وزعي القشطة على سطح الطاجن

ضعي طاجن الرز المعمر في الفرن في الرف الأسفل حتى يتشرب السوائل ويصبح لون الوجه ذهبي ثم انقليه على الرف الأوسط حوالي 30 دقيقة حتى ينضج

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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