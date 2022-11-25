كيف تحمي المرأة نفسها من العنف؟.. «العوضي» تجيب: واجهي إنتي مش لوحدك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، عرفت هيئة الأمم المتحدة، ذلك المصطلح بأنه أي فعل عنيف يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة، وتعاني ملايين النساء حول العالم من العنف بمختلف أشكاله، وذلك نتيجة البيئة القاسية او التقاليد التعسفية التي تحتقر الأنثى.

وقدم «هن» في التقرير التالي كيف تحمي المرأة نفسها من العنف الممارس ضدها، حيث يجب مواجهته.. «واجهي إنتي مش لوحدك».

قضايا العنف ضد المرأة على طاولة قمة المناخ

وعددت الددكتورة سوسن العوضي، المراقب الدولي للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في هيئة الأمم المتحدة، أشكال العنف ضد المرأة وتختلف من مكان لآخر، منها العنف الجسدي واللفظي والجنسي وكون المرأة كائن رقيق يجعلها عرضة للتعامل غير الآدمي بسبب بعض التقاليد غير العادلة في حقها، وأشكال العنف تتمثل في حرمانها من التعليم، بعض الأزواج اللذين يتعدون على زوجاتهن بالضرب لمجرد فرض السيطرة عليهن، والبعض من النساء اللاتي يتعرضن للاعتداء الجنسي بسبب البيئة القاسية وعدم حصولهم على مكان أمن يأويهم وتعرضهم للتهجير.

وتناولت قمة المناخ Cop27 التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ، قضايا العنف ضد المرأة، وانتهت بتمويل الكثير من الدول ومنها الدول الإفريقية لحماية المرأة من العنف، وحقها في التمكين.

اسباب العنف ضد المرأة

ووفق الدكتورة سوسن العوضي، المراقب الدولي للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في هيئة الأمم المتحدة، فإن هناك الكثير من أسباب العنف ضد المراة وهي كالتالي:

- تدني مستويات التعليم الذي يؤدي إلى ارتكاب العنف الجنسي.

- تعرض الطفل لإساءة المعاملة في السابق.

- مشاهدة العنف الأسري.

- اضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع.

- تعاطي الكحول والإدمان عليه.

كيف تحمي المرأة نفسها من العنف الممارس ضدها؟

وأجابت الدكتورة سوسن العوضي، المراقب الدولي للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في هيئة الأمم المتحدة، على تساؤل كيف تحمي المرأة نفسها من العنف الممارس ضدها؟، قائلة: تختلف طرق حماية المرأة من العنف الممارس ضدها، أولها حملات التوعية التي تنشرها هيئة الأمم المتحدة سواء عبر الموقع الرسمي عبر الويب سايت أو الحملات الإعلانية التي تحارب جهل العادات التي تعنف المرأة، نشر حملات التوعية ضد الكحول لأنه أحد أسباب العنف ضد المرأة.

أما بالنسبة للمرأة نفسها كيف تحمي نفسها من العنف الممارس ضدها، فعليكي معرفة قوانين بلادكِ التي تختص بالعنف والعنف ضد المرأة بصفة خاصة، يجب إخبار أفراد أسرتك وصديقاتك المقربات حتى يتفهمون وضعكِ عما تتعرضي له من عنف سواء في العمل أو في المنزل ولا تبقي الأمر سراً.

يجب الاحتفاظ بسجل مكتوب لكل الأفعال العدوانية التي تعرضتِ لها، حتى ولو لم تلجئي إلى الشرطة وتقدمي بلاغاً رسمياً.. واجهي إنتي مش لوحدك.

عليكي أن ترفقي بهذا السجل كل الصور والأدلة والمستندات التي تبين نوعية العنف الذي تتعرضين له وتوزعي منه نسخ على الأشخاص الذين يهمهم أمركِ في حال الاحتياج إلى شهادتهم.

يجب أن تتعلمي بعض الفنون الرياضية لحماية نفسك من العنف الجسدي، وأن تتخلي عن الخوف من المجتمع عند المواجهة.