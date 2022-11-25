خطورة النودلز على طلاب المدارس.. طبيب يكشف التفاصيل

القاهرة - سمر حسين - صحة

النودلز أو المكرونة سريعة التحضير، من الأكلات المدمرة للصحة والخطيرة على طلاب المدارس، إذ تعتمد في تكوينها على دقيق النخيل أو الدقيق المكرر الذي لا يحتوي على أي فيتامينات أو معادن وبالتالي يفتقر إلى القيمة الغذائية، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» خطورة النودلز على طلاب المدارس.

خطورة النودلز على طلاب المدرسة

قال الدكتور مدحت خليل، استشاري الجهاز الهضمي والكبد خلال لقاء سابق على قناة الحياة، إن النودلز تحتوي على الجلوتن وهو مادة بروتينية تصاف إلى الشعيرية تدمر الأمعاء، وعدد المخاطر في التالي:

- بعض الطلاب يمتلكون التحسس من القمح أو الجلوتن مما يسبب مشاكل مع الجهاز الهضمي.

- يتسبب في القيء الشديد.

- يزيد من الإسهال.

- تسبب ضعف المناعة.

- به مادة أحادية الصوديوم وهي مادة سامة الكبد.

- مدمر لخلايا الجهاز العصبي على الأمد الطويل بالإسراف أو المداومة عليها، فالنكهات المُضافة إليه بها مواد مدمرة للجهاز العصبي.

- لا تحتوي على الفيتامينات فبالتالي تزود أمراض الأطفال.

- تسمم في خلايا المخ لتأثيرها السلبي.

- المادة شمعية تؤثر على الكلى والمعدة والأمعاء.

- تسبب السمنة والبدانة لما بها من زيت النخيل والكربوهيردرات العالية.

- ‏البلاستيك يتفاعل مع المكرونة وهي مادة مسرطنة.

- تعطي شبع وهمي مما تعمل على الأنيميا.

- كمية الأملاح زائدة تسببب ارتفاع ضغط الدم.

- بها مادة جلوتمات أحادي الصوديوم هذه المادة إذا أُستهلكت بالأسلوب الخاطئ كل يوم تعمل على ضمور في هيكل الأعصاب وتسبب إرتعاش الأطراف.

- تحتوي على الدهون المتحولة التي تسبب إلتهاب المعدة.

- يتم قلي المكرونة سريعة التحضير على البخار في الزيت مما يساعد النودلز في الحصول على مدة صلاحية أفضل وتدخل هذه الدهون المتحولة «من الزيت» إلى جسم الطلاب مما يتسبب في زيادة الوزن غير الضرورية.

- الشمع الذي يتم تغليفه بها أثناء التصنيع يساعد في إضفاء ملمس ناعم على النودلز، ولكنه قد يكون ضارًا لأطفالك، لأن تناول المكرونة المغطاة بالشمع يتسبب في تلف الكبد.

- تحتوي على البروبيلين جلايكول مادة كيميائية قاتلة لأن البروبيلين جليكول يتراكم بسرعة كبيرة في القلب والكبد والكلى ويسبب تلفًا لهذه الأعضاء الحيوية.

- تحتوي على كمية من الغلوتامات أحادية الصوديوم التي تستعمل كمُحسِّن للنكهة مما تؤدي إلى ضعف الدماغ.