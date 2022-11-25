الامارات | عرض مباريات كأس العالم في جميع مجالس أحياء دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، عن تعاونها مع هيئة تنمية المجتمع بدبي لمنح مواطني إمارة دبي فرصة الاستمتاع بأجواء بطولة كأس العالم على مدار أيام البطولة.

وكشفت الشركة أنها ستتولى توفير بث جميع المباريات في مجالس أحياء دبي التي تشرف عليها الهيئة ما يتيح لأهالي الأحياء متابعتها في أجواء حماسية والتمتع بتشجيع فرقهم المفضلة.

وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي: "تساهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز سعادة أفراد المجتمع وتحسين جودة حياتهم على جميع المستويات. ويعد كأس العالم موسماً ينتظره محبو كرة القدم حول العالم وخاصة الشباب لتشجيع فرقهم المفضلة والاستمتاع بأجواء اللعب الحماسية، وهو ما يتقاطع بشكل كبير مع أهداف مجالس الاحياء التي تعمل على استقطاب الأهالي للاستمتاع بوقتهم والتواصل بشكل إيجابي."

ويمكن لأهالي الأحياء مشاهدة المباريات في مجلس الخوانيج ومجلس أم سقيم والراشدية والمزهر ومجلس ميناء الحمرية، ومجالس الميناء في أم سقيم الأولى والثانية ومجلسي ميناء جميرا 1 وجميرا 3، إضافة إلى مجلس البحر.

ومن جانبه قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "يسرنا عقد هذه الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع والتي تنسجم مع رؤيتنا الرامية إلى تعزيز التواصل والتفاعل مع أفراد المجتمع، .