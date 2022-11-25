إحداهما ممثلة صاعدة والموت منع زفافها.. ملامح من حياة بنات عبلة كامل: متجوزين أجانب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبلة كامل، اسم ظل عالقا بأذهاننا من الصغر، ليس فقط لفنها السلس والهادئ، ولكن لاقتراب ملامحها من ملامح أمهاتنا وشقيقاتنا، فكانت الأقرب للمشاهدين بإطلالاتها الطبيعية، وحوارها البسيط، وتنوع أدوارها في عمل عمل فني قدمته بتاريخها.

زينب وفاطمة.. ابنتا عبلة كامل

وعلى الرغم من التاريخ الحافل بالأفلام والأعمال الدرامية الخالدة بأذهان جماهيرها، ظلت حياة الفنانة عبلة كامل، محل اهتمام الكثير، رغم تجنبها الحديث عنها، أو حتى ظهور بناتها أمام كاميرات الإعلام، فعلى الرغم من معرفة الكثير بإنجابها ابنتين هما «زينب وفاطمة» من زوجها السابق، الفنان أحمد كامل، إلا أنهما ظلا بعيد تمامًا عن الظهور، حتى كشف عنهما والدهما مؤخرًا خلال آخر حديث إعلامي له.

متزوجين من أجانب.. وعبلة كامل أشرفت على طعام الفرح

وكشف الفنان أحمد كمال، عن تفاصيل عن حياة ابنتيه، حيث قال إن «فاطمة»، متخصصة في التغذية ومتهمة بالفن، و«زينب» تعمل بالرسم، مضيفا: «عمرهم ما بيقولوا هما ولاد مين، بيعتمدوا على نفسهم في كل حاجة».

وعلى الفور بدأ البحث عن ابنتي الفنانة عبلة كامل، وعن ملامح من حياتهما التي اخفوها طويلًا عن الإعلام، قبل أن يتطرق لها والدهما.

وأكد أحمد كامل، أن ابنتيه متزوجتان من أجنبيين، حيث أن زينب متزوجة من رجل إنجليزي، وفاطمة من شخص بولندي، وتعرفوا على بعضهم في مصر، موضحا أن والدتهما، الفنانة عبلة كامل كانت تعلم أنّ أزواج البنات اعتنقوا الإسلام عن قناعة وأن إجراءات الزفاف تمت ببساطة: «الفرح كان قعدة عائلية وتناول سمك ورز، هما اللي اختاروا، ولا شبكة ولا مهر ولا قايمة وعبلة أشرفت على الأكل».

وصف الفنان زوجي ابنتيه بـ«كويسين جدا»، وأنهما نفس شخصيات فاطمة وزينيب، قائلا: «أذكياء ودماغهم كويسة وفاهمين وحياتهم بسيطة، وعندي أحفاد زهرة 9 سنين، وخضر سنة».

ملامح من حياة ابنة عبلة كامل «زينب»

الابنة الكبرى للفنانة عبلة كامل.

متزوجة من رجل إنجليزي، ولديها بنت وولد.

تعمل بفن الرسم على أوراق التاروت.. «تاروت مصري بطابع شعبي مرسوم بخط اليد»

تدرس علم النفس.

ملامح من حياة ابنة عبلة كامل «فاطمة»

أكد والدها إنها مهتمة بالفن، وعملت في أفلام قصيرة ومسرحيات كهواية لها.

تعمل أخصائية تغذية تكميلية.

مدربة تغذية صحية في أحد المراكز الكبرى.

درست في معهد التغذية.

درست في الجامعة الألمانية بالقاهرة.

متزوجة من رجل بولندي، يدعي «جاوليشيك باول» وتقطن بالقاهرة في مصر.

احتفلت بعقد قرانها، وأكدت أن فاجعة وفاة جدتها كانت السبب في عدم إقامة حفل زفاف حينها.