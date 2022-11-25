في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.. تعرفي على أنواعه المتعددة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتعدد أشكال العنف ضد المرأة، منها الجسدي، النفسي، المعنوي، المادي، الاجتماعي والأخلاقي، وأحيانًا ما تتعرض المرأة لعنف دون دراية منها بأنه أحد أشكاله ويجب التخلص منه، ورغم العنف الواقع على المرأة في مجتمعات كثيرة منذ آلاف السنين، إلا أنه محاربته لا تزال مستمرة في سبيل القضاء عليه نهائيًا، ولذلك حددت الأمم المتحدة يوم 25 من نوفمبر يومًا عالميا لمناهصة والقضاء على العنف ضد المرأة، وهو كذلك بداية حملة الـ16 يومًا للتوعية بضرورة إيقاف العنف ضد المرأة، وفيما يلي أبرز أشكال العنف الواقعة على المرأة، والتي تحدث في المجتمعات المختلفة.

وعن أشكال العنف الكثير تحدثت رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة في لقاء سابق لها، عن العنف ضد المرأة، وقالت إنه واقعا ملموسا ينشأ من الثقافة الخاطئة المارة على مدار السنين ويشمل العنف ضد النساء والفتيات كل أنواع الأذى النفسي والمعنوي، وهذه هي معاناة الرجال أيضًا إذ تنتقص من قدره، وعددت أشكال العنف كالتالي:

العنف الجسدي

- يشمل العنف الجسدي:

استخدام القوة البدنية ومحاولة إيذاء الشريك عن طريق الضرب أو الركل أو الحرق أو الدفع أو الصفع.

- الحرمان من الرعاية الطبية أو الإجبار على تعاطي المخدرات.

- يشمل التعرض للممتلكات الجسدية للمرأة بطريقة خاطئة.

عنف غير جسدي

أشكال الإساءة غير الجسدية يمكن أن يكون لها تأثير مساوٍ أو أكبر من العنف الجسدي، ويمكن أن يكون لجميع أشكال الإساءة آثار كبيرة وطويلة الأجل على الصحة والرفاهية، ويمكن أن تكون أشكال الإساءة غير الجسدية جزءًا من العنف المنزلي والعنف الأسري، وتشمل أشكال الإساءة ما يلي:

العنف النفسي

- يشمل العنف النفسي:

- إثارة الخوف عن طريق الترهيب والتهديد بالإيذاء الجسدي.

- التهديد والرهاب النفسي.

العنف الاقتصادي

يتضمن العنف الاقتصادي:

- محاولة جعل شخص ما معتمدًا ماليًا عن طريق الحفاظ على السيطرة الكاملة على الموارد المالية.

- الحرمان من الميراث والاستغلال المادي.

الحرمان وحجب الوصول إلى المال.

- تمكن الزوج أو الأب أو الأخ من التصرف في الدخل المادي للمرأة دون موافقتها أو إساءة استخدام أموالها.

- التحكم في عملها سواء بالمنع أو الإجبار والاختلاس والابتزاز وإساءة استخدام التوكيلات أو الوصاية عليها.

العنف السياسي

هناك مجموعة من الأشخاص مؤمنون بأن المرأة لا حق لها في أي شيء في الحياة، وإنها لا يجب أبداً أن تتوالى المناصب الكبرى.

العنف التكنولوجي

يشير العنف الرقمي أو عبر الإنترنت ضد المرأة إلى أي عمل من أعمال العنف التي يتم إرتكابها أو المساعدة عليها أو تفاقمها باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهواتف المحمولة والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الكمبيوتر والرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

- يتضمن المطاردة:

بالمطاردة على الإنترنت وإرسال الكثير من الرسائل ويستخدم الجناة مجموعة من السلوكيات المسيئة للتلاعب بالنساء والأطفال وإكراههم والسيطرة عليهم وتهديدهم وإيذائهم.

- التنمر الإلكتروني:

يتضمن التنمر عبر الإنترنت إرسال رسائل تخويف أو تهديد.

- الرسائل الجنسية غير التوافقية:

تتضمن الرسائل الجنسية غير التوافقية إرسال رسائل أو صور صريحة.

- العنف اللفظي الإلكتروني:

العنف اللفظي من أكثر أنواع العنف انتشارًا سواء كان يدرك مستخدميه بأنه عنف أم لا، وهو الكتابة أو النطق بالشتائم والألفاظ الخارجة تجاه الفتاة.

العنف المعنوي

يعتبر أخطر أشكال العنف التي تتعرض له المرأة وحرمان المرأة من حقوقها يشمل العنف العاطفي:

- تقويض إحساس الشخص بقيمة الذات من خلال النقد المستمر.

- التسفية من الاكتئاب واكتئاب الولادة.

- التقليل من شأن قدرات المرأة.

- ‏الشتائم أو الإساءة اللفظية الأخرى والإضرار بعلاقة الشريك مع الأطفال و‏عدم السماح لها برؤية الأصدقاء والعائلة. ‏

العنف بالإهمال

يعتبر من أشكال العنف إذ أن الإهمال يحدث دون إدراك المتسبب، كما أن آثاره جسيمة في الحالة النفسية بالأخص إن كان منذ الصغر. ويعد الإهمال عنفا عند التقصير في المسئولية تجاه المرأة.

العنف بجرائم الشرف

القتل بدافع الشرف هو قتل أحد أفراد الأسرة عادة امرأة أو فتاة للسبب المزعوم أن هذا الشخص قد جلب العار أو العار على الأسرة.

العنف اللفظي

العنف بالسب والقذف والإساءة اللفظية، سواء دائمة أو مقتطعة للمرأة، لأن الشتائم تعتبر من أكبر الإهانات التي تتعرض لها المرأة.

العنف المجتمعي

- عدم تقبل المرأة.

- منع حقها في التعليم.

- التفرقة العنصرية بين الذكر والمرأة.

- الزواج المبكر.

- الختان.

- التحرش.

العنف بالتشويه

يشمل تشويه الأعضاء الأنثوية والإجراءات التي تعمد إلى تغيير أو التسبب في إصابة الأعضاء الأنثوية لأسباب غير طبية، وتختلف الممارسة والدوافع وراءها من مكان إلى آخر.

العنف السيكولوجي

يحدث هذا النوع عندما يلجأ أحد للتهديدات أو التعليقات والتعاملات الدونية بهدف السيطرة على تصرفات المرأة وتوليد شعورها بالخوف والقلق، سواء كانت هذه التهديدات موجهه لها أو لأحد معارفها أو ممتلكاتها.

العنف الروحي

هو عبارة عن استغلال ما للمعتقادات الروحية والدينية التي يؤمن بها لتوجيه الطرف الآخر بها والسيطرة على تصرفاته الاستهزاء بالمعتقدات الدينية.