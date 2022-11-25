لايف ستايل

لقطات غريبة لمشجعي سويسرا والكاميرون في كأس العالم.. «عقال سعودي وزي أبقار»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ملابس مشجعي أستراليا

بعد انتهاء مباراة المنتخب السويسري ضد نظيره الكاميروني رصدت عدسات الصحف مجموعة من الصور للمشجعين في كلا المنتخبين بأزياء غريبة منها الأبقار ورؤوس الحيوانات، ومنها ما تشبه بملابس مقتبسة من التراث العربي، لتصبح تلك اللقطات ضمن أغرب لقطات المونديال، وعادة ما يتخذ الشعوب المشجعة تلك الأزياء تعبيرًا عن الثقافة السائدة في بلادهم.

مشجعو منتخب سويسرا بملابس الأبقار

مجموعة من المشجعين بملابس حمراء وأعلام ترمز للمنتخب السويسري وآخرين بملابس تشبه الأبقار، تلك اللقطات التي جمعتها عدسات الصحف لمشجعي المنتخب السويسري في كأس العالم2022، الأمر الذي ينبع من ثقافتهم وحب الشعب السويسري لرعاية الأبقار.

9bac673d8e.jpg

هناك بعض الأزياء التي عكست تأثر الشعب السويسري بملابس الجزيرة العربية التقليدية، وظهر ذلك من خلال إرتداء بعض الأطفال علم سويسرا لكن على هيئة العقال الذي يرتديه الكثير من سكان شبه الجزيرة العربية في بلاد مختلفة ويعد ضمن الزي التقليدي هناك، وفقًا لموقع «the sporting news».

ae9bd400c7.jpg

decf8f6a2c.jpg

مشجعو منتخب الكاميرون بفرو حيوانات

لم تكن ملابس مشجعي الكاميرون أقل غرابة فقد ظهرت بعض السيدات بقصات شعر جنوب إفريقية، كما اعتمد بعض المشجعين على الملابس التي بها فرو ورؤوس حيوانات، تلك الملابس تعكس ثقافة الشعوب التي تعيش في طبيعة متنوعة بيولوجيًا تحتوي على محميات الحيوانات الطبيعية، وعلى الرغم من أن الزي بشكل عام اتسم بالغرابة إلا أنه كان معبرًا عن ثقافتهم.

9bf88258a8.jpg

58d9483d51.jpg

نتيجة مباراة سويسرا والكاميرون

أما نتيجة المباراة التي شهدت حماس مشجعي سويسرا وقلق المنتخب الكاميروني في نهاية الشوط الأول، انتهت بهدف نظيف لصالح المنتخب السويسري في الشوط الثاني، وسجل الهدف الذي أضاف لسويسرا نقطة هامة في مونديال قطر2022 اللاعب بريل إيمبولو صاحب الأصول الكاميرونية والذي رفض أن يرقص احتفالًا بالهدف بعد نهاية المباراة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا