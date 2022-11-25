«إيمان» فنانة مصرية في أكبر معارض إيرلندا: عجبهم لوحات التراث المصري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين أحضان الطبيعة التي تضم السهول الخضراء في العاصمة الإيرلندية دبلن، عادت موهبتها تداعبها من جديد، لتشارك إيمان رجب، الفتاة المصرية، في أكبر معارض الفنون في إيرلندا، ذلك بعدما انتقلت إليها بعد تخرجها في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، خلال الفترة التي تعيشها الآن هناك، حيث شاركت في عدة معارض فنية في دول مختلفة، ليكون آخر معرض هو «Art Source».

وتحدثت الفتاة المصرية، لـ«الوطن»، عن تفاصيل مشاركتها في معرض «Art Source» الذي يضم مئات الفنانين سنويًا لكن المميز في فنها هو تعبيرها عن الحضارة المصرية التي اشاد بها السفير المصري في إيرلندا خلال لقائه معها.

إيمان: درست الحقوق ورجعت للفن

لم تتخل الفنانة الثلاثينية، عن موهبة داعبتها منذ الطفولة وبحكم دراستها للحقوق تخلت عنها، لتعود إلي ذلك الحب مرة أخرى وترسم بريشتها لوحاتها المميزة، وفق «إيمان»: «أنا حاليًا مقيمة في إيرلندا درست في كليه الحقوق جامعه الإسكندرية، وبعد التخرج بفتره قصيره سافرت إلى ايرلندا، بدأت الرسم في سن صغيرة، وانقطعت عنه لانشغالي بالكلية والدراسة وبعد ما سافرت إيرلندا رجعت للرسم مره اخري ولكن هذه المره بالإصرار على تحقيق حلمي أن أصبح فنانة تشكليه».

لم تكن العودة للفن فقط هي حلمها الذي حققته بعد انقطاع طويل لكنها بفضل الفن ولوحاتها تغلبت على الشعور بالوحدة، لوحة واحدة تحمل تفاصيل البيت والأسرة وأخرى تضم بين تفاصيلها جمال الوطن، تعود بها لذكريات تتغلب على الوحدة والغربة معًا لتجد الأنس والوطن بين يديها: «كنت حاسة بالوحدة فالفن عوضني عن الإحساس ده».

كواليس المشاركة في معرض «Art Source»

يعتبر معرض «Art Source» هو أكبر معرض فني سنوي يقام في إيرلندا، حيث يضم أكثر من 300 فنان وجاليري على مستوي محلي وعالمي، وبسبب لوحاتها المميزة شاركت «إيمان» فيه بدعوة من منظمي المعرض، وفقا لها: «من دواعي سروري الاشتراك في معرض كبير بحجم ارت سورس، كانت تجربه مميزه وجميله جدا وحازت لوحاتي على الكثير من إعجاب الزوار وتم اقتناء لوحات كثيره»

بعد عرض لوحاتها تلقت دعما من الزوار ما أدخل السرور على قلبها: «معظم زوار المعرض عجبهم فني قالولي، من حيث الشعور بالسعادة او استرجاع ذكريات جميلة وحتى الألوان حسستهم بالبهجة، بعض اللوحات كان لها طابع خاص تميزت به عن كل المعرض هي لوحات فنيه مستوحاه من طفولتي في مدينه الإسكندرية والبيوت المبنيةعلى الشاطى مثل مناطق الماكس، العجمي قديما».

ومن ردود الأفعال المميزة هو لقائها بالسفير المصري في ايرلندا السيد محمد ثروت، في مقر السفارة المصرية في دبلن، وكان اجتماعًا داعمًا على هامش معرضArt Source الايرلندي، الذي أعرب عن إعجابه بلوحاتها المستوحاة من الأماكن القديمه المصرية مثل الإسكندرية والأقصر واللوحات المستوحاة من الثقافة المصرية.

وعن أهم المعارض اللي شاركت فيها، تواجدها في معارض كثيره المحليه في ايرلندا وانترناشونال، ومنها مؤخرا ارت سورس، كما شاركت في معرض دبي العالمي art world dubai لـ3 أعوام على التوالي منذ عام 2020 وستشارك للعام الرابع له عام 2023.