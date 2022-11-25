الامارات | رقم بجانبه 27 صفراً .. علماء يتوصلون إلى وزن الأرض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدخلت رسميا وحدات قياس جديدة في النظام الدولي لوحدات القياس بالإضافة إلى الكيلو والميلي والتيرا وغيرها، وهي الرونّا والكيتّا والرونتو والكيكتو.

وتعني الرونا: مليار×مليار×مليار. أما رونتو فتعني: بليون من بليون من بليون.

وتم تحديث وحدات القياس لأول مرة منذ 30 عاما حيث صوّت على إقرار النظام الجديد المندوبون في المؤتمر العام للمقاييس والأوزان الذي عقد في قصر فرساي.

وفي عام 1991، كان قد تم إدخال البادئات zetta و yotta في النظام الدولي لوحدات القياس. ومن أجل تخيل المقياس فإن الكيلومتر مثلا يساوي 1000 متر، أو بالاحرى واحداً وثلاثة أصفار. فيما مقياس اليوتامات هو 24 صفرا بعد الواحد، أما الـ ronnameter أو ronnagram فهو بالفعل 27 صفرا بعد الواحد.

وحسب "روسيا اليوم" قاس العلماء أولا وزن الكرة الأرضية، فاتضح أن ارضنا تزن 6 رونّاغرام، ما يعني 6.000.000.000.000.000.000.000.000.000 غرام.

ولم يتناسب عملاق النظام الشمسي كوكب المشتري مع وحدة القياس رونوغرام . وصار يزن 2 كيتاغرام (اثنان و 30 صفرا إلى يمينها).