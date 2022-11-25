«آبار مياه وذبح أضاحي يوميا».. 4 أصدقاء جمعهم العمل والخير في أفريقيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مجموعة أصدقاء جمعهم العمل الخيري في مصر، منذ عام 2010، وعندما قرروا السفر للعمل في إحدى دول أفريقيا، استكملوا مشوارهم تحت شعار «أينما وجدت أثمر»، وخاصة أن هذه البلاد تعاني من الفقر والمجاعة، وحاول الشباب تقديم المساعدات بأنفسهم حتى توسع الأمر بتقديم المحيطين بهم التبرعات للمشاركة في ذلك حتى ازدادت الأيادي المصرية وأصبحت مؤسسة زاد إفريقيا.

«إحنا أصدقاء عمل خيري فضلنا نشارك في جمعيات خيرية في مصر تقريبا 10 سنين، وبعدين سافرنا سوا أوغندا بيزنس عشان نعمل شركة استيراد، قررنا نكمل في الخير بجانب الشغل».. وصف عمرو حبيب مؤسس الفكرة عبر «الوطن»، الذي حكى كواليس العمل الخيري وما وصل إليه هو وأصدقائه وتكريمهم من السفارة المصرية في عدة دول أفريقيا بسبب نشر أفكار المساهمة المصرية في جميع أرجاء بلاد أفريقيا الفقيرة.

شباب مصريين يجمعهم العمل الخيري في دول أفريقيا

يربط الأصدقاء الأربعة علاقة قوية على المستوى الشخصي وكذلك في العمل الأمر الذي جعل حماسهم في المجال الخيري يزداد بتشجيعهم لبعض: «في أول شهرين لينا في أوغندا قررنا نعمل في الخير لدعم أهل البلد الفقرا وكلمنا السفارة المصرية ودعمتنا جدا معنويا ونزلوا معانا وعملنا بئر مياه وكان مساهمة مننا بعد كده بقى المقربين يعرفوا وأصحابهم وعايزين يشاركوا وهكذا».

تزيين الأعمال الخيرية بعلم مصر

وأنشأ الأصدقاء «مؤسسة زاد افريقيا» واستطاعوا من خلالها حفر أكثر من 500 بئر مياه في جميع قرى دول أفريقيا، وبناء مساجد والعمل على إطعام الفقراء تحت شعار «مصر تستطيع»: «وكنا حبين كل الأعمال اللي بنعملها بنزينها بعلم مصر على جدران المنازل والمساجد والأبار»، بحسب عمرو.

كما حرص الشباب على تخصيص مزرعة مواشي خاصة بهم ويذبحون فيها الأضاحي بشكل شبه يوميا، كما يتواصل معهم الآخرون للمساعدات سواء على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقعهم نفسه.