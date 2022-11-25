فوائد البنجر المذهلة على الصحة وحالات تمتنع عن تناوله لتجنب خطورته

القاهرة - سمر حسين - صحة

يستخدم البنجر في الكثير من الأكلات والمشروبات أيضا، ويفضل الكثير من الأشخاص تناوله كسلطة، لمذاقه الشهي، كما أنه يحتوي على فوائد عدة ربما لا يعلمها البعض لذا نرصدها في السطور التالية.

ذكرت الدكتورة آية سامي أخصائية التغذية عبر «هن»، أن البنجر يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية لذا نصحت بتناوله وفيما يلي فوائد البنجر.

فوائد البنجر على الصحة

- يحافظ البنجر على مستوى الضغط.

- يقي البنجر من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

- يعمل البنجر على علاج الأنيميا حيث إنه يحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء وزيادة الهيموجلوبين

- البنجر يحسن الأداء الرياضي وينصح بتناوله قبل التمرين بساعتين أو ثلاثة.

- يعمل البنجر على مقاومة الالتهابات.

- البنجر يحسن وظائف الجهاز الهضم، وخاصة أنه يحتوي على الألياف.

ممنوع تناول البنجر في هذه الحالات

- يبتعد عنه أصحاب الحساسية.

- تناول بعض مكملات الحديد مع البنجر من الممكن أن يسبب تأثيرات سلبية لذا يجب استشارة الطبيب في حال الحصول على مكملات الحديد.

- يجب عدم الإفراط في تناوله حتى لا تسبب خطر الإصابة بحصوات بالكلى.