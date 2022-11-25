الامارات | إيلون ماسك يعلن "عفواً عاماً" عن الحسابات المجمدة على "تويتر"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدير شركة "تويتر" إيلون ماسك أنه سيبدأ ابتداء من الأسبوع المقبل برفع الحجب عن الحسابات التي تم تجميدها سابقا على "تويتر" .

وأطلق ماسك استطلاعا للآراء في حسابه على "تويتر" يوم الأربعاء، شارك فيه أكثر من 3 ملايين مستخدم.

وصوت لصالح رفع الحجب عن الحسابات المجمدة 72.4% من المستخدمين، فيما عارضه 27.6%.

وكتب ماسك على حسابه يوم الخميس، إن "الناس ألقوا كلمتهم. والعفو يبدأ الأسبوع المقبل".

وكان ماسك قد رفع الحجب عن حسابات بعض الشخصيات المشهورة على "تويتر"، بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي اكتسب عشرات الملايين من المتابعين بعد عودة حسابه المجمد منذ يناير 2021، في أعقاب اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول احتجاجا على نتائج انتخابات الرئاسة.