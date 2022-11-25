ماذا يحدث في جسمك إذا توقفت عن تناول الخبز يوميا؟.. تغييرات مذهلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الخبز مكون أساسي من مكونات وجبتي الإفطار والعشاء، ويؤكل أحيانا مع الغموس في وجبة الغداء، ولكن هل تساءلت يومًا عما يمكن أن يحدث في جسمك إذا توقفت عن تناول الخبر يوميا، بالتأكيد أول تأثر هو خسارة الوزن، وفيما يلي تفصيلا ما يحدث في الجسم بحسب دكتور «بيرج» وهو طبيب تغذية أمريكي شهير، ودكتور رامي أحمد رمزي، استشاري التغذية العلاجية.

ماذا يحدث في جسمك إذا توقفت عن تناول الخبز يوميا؟

كثير من التغيرات التي تحدث في الجسم عند التوقف عن تناول الخبز بشكل يومي، أولها تقليل الكربوهيدرات بشكل كبير ما يساهم في تقليل الوزن، والشعور بالشبع، وكذلك تحسين عملية الهضم، عكس الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة المليئة بالألياف التي تساعد على الهضم والشعور بالشبع.

التخلص كذلك من الإمساك المزمن، وغيرها من الفوائد الصحية، أهمها النزول بشكل كبير في الوزن، ورفع جهاز المناعة، وتحسن الجهاز الهضمي بشكل عام، تقليل الكرش بشكل كبير لأن الخبز يؤدي إلى ظهور البطن، نتيجة للنشويات الكبيرة التي يحتوي عليها.

منع الخبر تماما يؤدي للتخلص أيضا من الانتفاخ بشكل كلي، وشعور أقل بألم الرأس، تحسن الذاكرة والانتباه، تحسن المزاج، وشعور أقل بالعصبية نتيجة تحسن سكر الدم وتقليله، شعور أقل بالألم وتراجع الالتهاب.

تقليل معدلات السمنة لدى الأطفال، منع الخبز تماما والنشويات تماما مفيد للغاية في البداية ولكن في النهاية يمكن الشعور بأعراض جانبية أخرى، لذلك يفضل التقليل منه بشكل كبير وليس المنع تماما.