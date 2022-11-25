3 «ماسكات» طبيعية لشعر مرطب وناعم خلال فصل الشتاء.. بمكونات من مطبخك

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يجب العناية جيدًا بالشعر خلال فصل الشتاء، لأن الأجواء الجافة تسبب جفاف الشعر، وبالتالي يتعرض للتقصيف وقلة الترطيب، لذلك يجب اتباع روتين أسبوعي، وعمل «ماسكات» بشكل دوري لتجنب جفاف شعرك، وليصبح أكثر نعومة، وفيما يلي منتجات من مطبخك جهزيها يوميًا لعمل ماسكات الشعر، بحسب ما نشر موقع «ستايل كريز» المتخصص في الموضة.

ماسكات العناية بالشعر المرطب الناعم

بذور الحلبة:

نصف كوب بذور الحلبة

كوب ماء

انقعي بذور الحلبة في الماء واتركيها طوال الليل.

في الصباح، امزجي البذور مع إضافة القليل من الماء الذي تم نقعه فيه للحصول على قوام ناعم ومتسق.

ضعي العجينة على فروة الرأس والشعر.

اتركي معجون الحلبة في شعرك لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بشامبو خفيف خالٍ من الكبريتات، ثم استخدمي البلسم، وضعي الماسك مرة في الأسبوع، لأن بذور الحلبة غنية بالبروتين والحديد وفيتامين ج والبوتاسيوم والليسيثين التي تعمل لمنع تساقط الشعر وقشرة الرأس والتلف والشيب مع تعزيز سماكة الشعر وقوته.

عصير البصل:

ستحتاجين لعصير بصلة كبيرة

3-4 قطرات من زيت اللافندر الأساسي

اخلطي المكونات حتى تحصلي على محلول ممتزج جيدًا.

ضعي هذا المحلول على فروة رأسك أثناء تدليكه بلطف بأطراف أصابعك.

اتركي عصير البصل لمدة 10-15 دقيقة.

اغسلي شعرك بشامبو خفيف خالٍ من الكبريتات، ثم بالبلسم.

خل التفاح:

ملعقة كبيرة خل التفاح

كوب ماء

خففي خل التفاح بكوب من الماء وضعيه جانبًا في إبريق.

اغسلي شعرك بشامبو خفيف خالٍ من الكبريتات.

استمري في ترطيب شعرك بالبلسم.

بعد ترطيب شعرك، اسكبي خل التفاح المخفف فيه.

لا تشطفي شعرك كثيرًا.

يساعد هذا العلاج على التخلص من الزيوت والأوساخ المتراكمة في شعرك.