الامارات | علاء زلزلي: أفخر بالتنظيم العربي للمونديال.. و«دبكة» أعادتني بعد غياب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أعوام من الغياب، أطلق النجم اللبناني علاء زلزلي أغنيته الجديدة المصورة «دبكة let’s Go to»، فكرة وكلمات إيهاب غيث، وألحان إيهاب غيث ومحمد شعث، والتوزيع الموسيقي للموزع فراس عودة، ويعد هذا العمل الفني أول تعاون للنجم اللبناني مع شعراء وملحنين وموزعين أردنيين.

ومزجت كلمات الأغنية بين مجموعة من المصطلحات الفلكلورية المعروفة، وتقديمها بصورة شبابية عصرية تتناسب مع شخصية علاء وحيويته وحركاته على المسرح.

وتم تصوير الأغنية في لبنان، وحمل الفيديو كليب توقيع المخرجة جيسيكا هيكل، وظهر فيه علاء بروح شبابية معاصرة، وطاقة إيجابية وحيوية اعتادها جمهوره منذ بداياته وشهرته في التسعينات.

وقال علاء زلزلي لـ«الإمارات اليوم»: «حاولت من خلال الأغنية أن أعود لجمهوري ببصمة شبابية تناسب الحياة العصرية، معتمداً على مصطلحاتنا الفلكلورية الأصيلة الحاضرة في كل أعراسنا واحتفالاتنا».

وأضاف أن ألبومه الغنائي الذي تم طرحه أخيراً يضم ثماني أغنيات بلهجات عربية متباينة لرغبته في إرضاء كل الأذواق، محاولاً أن يصل بها لمستمعيه في أنحاء الوطن العربي كافة.

وصرح زلزلي أنه ينوي إطلاق أغنية جديدة كل شهر ليعوض السنوات الماضية التي توقف بها عن الغناء، خصوصاً أن بداخله طاقة كبيرة وأفكاراً جديدة يسعى لإخراجها إلى النور، متمنياً أن يقدم مجموعة من الثنائيات الغنائية، خصوصاً مع النجمة المغربية سميرة سعيد، كاشفاً عن مشروع مؤجل بينهما، لكنه يرى أنه حان الوقت لإنجازه.

مؤكداً أنه من عشاق دول المغرب العربي، وأنه دائم التواصل مع جمهوره في هذه الدول عبر مئات الرسائل التي تأتيه على صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي من محبي علاء زلزلي، وهذا ما يشجعه على أن يقدم أعمالاً كثيرة من تراث هذه الدول وكل أنحاء الوطن العربي، فهو عاشق للّهجات العربية.

وأضاف أن غيابه عن الساحة الفنية جعل بداخله رغبة قوية في أن يدخل إلى عالم التمثيل، ورغم أنه يخشى تجربة السينما إلا أنه مستعد لخوضها من خلال نص جيد ومخرج محترف يوجه ما بداخل علاء من طاقات.

وأشار إلى أن مقاييس النجاح اختلفت عن فترة التسعينات التي ظهر فيها، التي كانت صعبة إلى حد ما، إذ لم تكن هناك عوامل مساعِدة على النجاح كما يحدث حالياً، فكان دخوله عالم الفن في مرحلة كانت مليئة بالنجوم الكبار، مثل وليد توفيق وراغب علامة وربيع الخولي ومايز البياع.

وأوضح زلزلي أنه يؤمن بكل لون غنائي جديد، فالساحة كبيرة وتستطيع استيعاب كل الألوان الغنائية، حتى وإن رفضها البعض، فهو لا يعترض على ما يقدمه الفنان المصري محمد رمضان من شكل الأغاني، واعتبره ناجحاً فيما يقدمه، وأنه يرى رمضان ذكياً في اختياره اللون الذي يناسبه ويتماشى مع شخصيته وامكاناته الصوتية.

وعبر زلزلي عن سعادته وفخره بتنظيم بطولة كأس العالم في دولة عربية، قائلاً: «أتابع مباريات كرة القدم بشغف»، متمنياً أن ينال منتخبه العالمي المفضل البرازيل الكأس.

مشيراً إلى أنه يعمل على أغنية جديدة، سيقدمها للمنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم، تعبيراً عن فخره أن تقام بطولة بحجم وقيمة كأس العالم في دولة عربية هي قطر، وواجب جميع الفنانين والممثلين دعم المنتخبات العربية المشاركة: قطر والسعودية والمغرب وتونس.