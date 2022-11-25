الامارات | إغلاق «متجر احتيال» عالمي في بريطانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحبطت وكالات إنفاذ القانون الدولية «متجر احتيال» عالمي خدع الضحايا بقيمة عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن شرطة العاصمة البريطانية لندن قالت، أمس الخميس، إنها أغلقت موقع «آي سبوف» للاحتيال، واعتقلت أكثر من 100 شخص في المملكة المتحدة في ما يتعلق بالقضية.

وعملت شرطة لندن، بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، ووكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول)، لتنفيذ الاعتقالات.

وسمح «آي سبوف» للمحتالين، الذين دفعوا بعملة بيتكوين، بإخفاء أرقام هواتفهم، لذا يبدو أنهم كانوا يتصلون من البنوك الكبرى، لخداع الناس بإعطائهم تفاصيل شخصية.

واتصل المحتالون بما يصل إلى 20 شخصاً كل دقيقة.

وقالت شرطة لندن إن الخسائر المبلغ عنها نتيجة مكالمات «آي سبوف» والرسائل النصية تبلغ نحو 48 مليون جنيه إسترليني.