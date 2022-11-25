الامارات | لجنة تحكيم «المنكوس» تبدأ مقابلات المشاركين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ لجنة تحكيم برنامج المنكوس، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي مقابلات المشاركين بموسمه الثالث، وذلك يومي 28 و29 نوفمبر الجاري في مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي.

وكانت لجنة تحكيم برنامج «المنكوس» بموسمه الثالث أنهت فرز وتقييم أعمال المرشحين للبرنامج الأول من نوعه في الوطن العربي، والمتخصص بلحن «المنكوس» أحد ألحان الشعر النبطي، إذ تم اختيار 80 مشتركاً.

وستبث تفاصيل المقابلات ضمن حلقات تسجيلية تسبق الحلقات المباشرة، وسيتم عقب المقابلات اختيار 18 مشتركاً من نجوم لحن «المنكوس».