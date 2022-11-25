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الامارات | زايد للكتاب تعلن القائمة الطويلة لفرع «الترجمة»

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أبوظبي À الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن القائمة الطويلة للجائزة في دورتها الـ17 في فرع «الترجمة».

وبلغت أعداد المشاركات في فرع «الترجمة» لهذا العام 230 مشاركة، بنمو بلغ 55% مقارنة بعدد المشاركات في الفرع ذاته، والتي بلغت 148مشاركة في العام الماضي. وشملت القائمة أعمالاً مترجمة عن اللغتين الإنجليزية والفرنسية. وتضمنت القائمة الطويلة 11 عنواناً، من ست دول

وتضمنت القائمة الطويلة ستة أعمال باللغة الإنجليزية المترجمة إلى اللغة العربية، هي: «عصر العلم»، «السرقة من المسلمين (السّاراسن)، «الليبرالية السياسية»،

«دور العالم العربي الإسلامي في نهضة الغرب»، «العبارة والمعنى»، «موجز التاريخ الطبيعي للحضارة».

وشملت القائمة الطويلة لفرع الترجمة أيضاً خمسة أعمال باللغة الفرنسية المترجمة إلى اللغة العربية، هي«شجاعة الحقيقة»، «الثقافة بالجمع»، «كتاب سيبويه»، «الإمبراطوريّة الخَطابيّة»، «سُرَّاق الكلمات».

الجدير بالذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب هي جائزة تمنح للإنجازاتِ النوعية والمتميزة للمبدعين والمفكرين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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