مناسب لهذه الأجواء.. طريقة عمل السحلب بالفواكه في خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بدأت الكافيهات والمطاعم وربات البيوت في المنازل بتجهيز وتقديم السحلب، مع انخفاض درجات الحرارة، واقتراب فصل الشتاء، لذا نرصد في السطور التالية طريقة عمل السحلب بالفواكه الطازجة بخلاف المكسرات كالمعتاد عليه، باعتباره مناسبًا في هذه الفترة.

وتقدم الشيف أمينة سعيد عبر «هن»، أفضل طريقة لعمل السحلب بالفواكه المختلفة، مثل الموز والتفاح والأناناس والجوافة أو أي نوع حسب الرغبة.

طريقة عمل السحلب بالفواكه

المقادير

- كوب لبن بودر.

- كوب سكر بودر.

- 4 ملاعق كبيرة نشا.

- كوب جوز هند ناعم.

- 2 ملعقة فانيليا بودر.

- حليب.

- سكر.

- كريمة حسب الرغبة.

- فواكه مقطعة حسب الرغبة.

- مكسرات محمصة حسب الرغبة.

- ملعقة قرفة صغيرة، ويمكن الاستغناء عنها حسب الرغبة.

طريقة تحضير السحلب بالفواكه

وحول طريقة تحضير السحلب بالفواكه، يجب اتباع مجموعة من الخطوات، نستعرضها في السطور التالية:

- خلط الحليب البودر مع السكر البودرة والنشا.

- إضافة جوز الهند والفانيليا والسمسم ودقيق الأرز.

- الاستمرار في تقليب الخليط جيدا حتى يصبح بودرة السحلب.

- تخزين هذه البودرة للاستخدام أكثر من مرة.

- ولعمل السحلب يتم إذابة نصف ملعقة كبيرة من بودرة السحلب بالحليب على النار مع الاستمرار في التقليب حتى يصل للقوام المطلوب، ويمكن التحكم في القوام من خلال اللبن قليل أو كثير.

- إضافة السكر الأبيض للتحلية ويمكن إضافة الكريمة.

- وفي النهاية يتم توضع الفواكه المقطعة في كوب، ويصب السحلب عليه، ويمكن تزيين الكوب بالفواكه والمكسرات والقرفة.