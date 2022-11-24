كيفية التغلب على الجوع خلال الدايت؟.. نصائح ووصفات سحرية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يسعى الكثير من الأشخاص إلى فقدان الوزن، من خلال اتباع نظامًا غذائيًا صحيًا وممارسة الرياضة لرفع عملية حرق الدهون، ولكن يعاني البعض من مشكلة الشعور بالجوع ما يجعلهم يتناولون كميات كبيرة من الطعام عن المعدل الطبيعي المسموح لهم يوميًا، الأمر الذي يؤدي إلى ثبات الوزن أو زيادته، لذا يبحثون عن الطرق المثالية لسد الشهية أو الاحساس بالشبع.

وشرح الدكتور محمود العفيفي أخصائي السمنه والنحافة، كيفية التغلب على الجوع لفقدان الوزن، مشيرًا إلى أنّ هناك أنواع أدوية طبية، ولكن يجب مراجعة الطبيب لتحديد المناسب لكل شخص، وخاصة إذا كان الفرد يعاني من أمراض مزمنة مثل السكر أو الضغط.

ويقدم أخصائي السمنة والنحافة، أفضل طرق التغلب على الجوع أثناء «الدايت» من خلال تغيير بعض السلوك لتجنب زيادة الوزن كما يلي.

كيفية التغلب على الجوع في الدايت

- مضغ الطعام جيدًا قبل عملية البلع، لأن المعدة تعمل على هضم الأكل وليس تقطيعه، لذا يجب التركيز على ذلك.

- الفصل بين الأكل بشرب كمية من المياه، أو عمل أي شيء آخر لأن ذلك يقلل الشعور بالجوع.

- عدم تناول الطعام بسرعة لذا يفضل استخدام الشوكة والسكينة دائمًا.

وصفات تساعد على الشعور بالشبع

- يمكن في وجبة العشاء استخدام وصفة مميزة وهي الزبادي مع بذور الشيا والقرفة، لأنها تساعد على سد الشهية.

- ومن الوصفات السحرية أيضا حسب وصف العفيفي، تناول الردة مع الزبادي والقرفة سواء في وجبة العشاء أو الفطار.