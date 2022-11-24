لايف ستايل

معلومات عن «بنات عبلة كامل».. متزوجات أجانب والفرح قاعدة عائلية وعزومة أكل «صور»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بنات عبلة كامل

يهتم الجمهور بمعرفة أي أخبار مرتبطة بالفنانة عبلة كامل؛ لحبهم الشديد لها وخصوصًا أنّها بعيدة عن الشاشة الفنية منذ سنوات.

وتحدث الفنان أحمد كمال طليق الفنانة عبلة كامل و«أم بناته»، بحسب وصفه في لقاء تليفزيوني عنها، أنّه على تواصل معها بشكل يومي، وأنّها تتمتع بصحة جيدة عكس ما تردد منذ فترة، ويرى من وجهة نظرها أن ابتعادها عن العالم الفني أنّها اكتفت بما قدمته.

معلومات عن بنات عبلة كامل وأحمد كمال

وعلى جانب آخر، كشف كمال عن تفاصيل عن حياة ابنتيهما «فاطمة»، وهي متخصصة في التغذية ومتهمة بالفن، وعملت في أفلام قصيرة ومسرحيات كهواية لها، و«زينب»: «عمرهم ما بيقولوا هما ولاد مين، بيعتمدوا على نفسهم في كل حاجة».

8dcb873223.jpg

زينب

أزواج ابنتي عبلة كامل وأحمد كمال

وكشف كمال عن أن ابنتيهما متزوجتان من أجنبيين، زينب متزوجة من إنجليزي، وفاطمة من بولندي، وتعرفوا على بعضهم في مصر: «اختيارهم ومش بتدخل في اختياراتهم».

ecd2393ad7.jpg

فاطمة

وذكر كمال أنّ عبلة كامل كانت تعلم أنّ أزواج البنات اعتنقوا الإسلام عن قناعة وأن إجراءات الزفاف تمت ببساطة: «الفرح قعدة عائلية سمك ورز، هما اللي اختاروا، ولا شبكة ولا مهر ولا قايمة وعبلة أشرفت على الأكل».

34590cdcec.jpg

ووصف كمال زوجي ابنتيه بـ«كويسين جدا»، وأنهما نفس شخصيات فاطمة وزينيب: «أذكياء ودماغهم كويسة وفاهمين وحياتهم بسيطة، وعندي أحفاد زهرة 9 سنين، وخضر سنة».

88d6f1d8c3.jpg

b08cef1066.jpg

671c3b77a4.jpg

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا