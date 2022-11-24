معلومات عن «بنات عبلة كامل».. متزوجات أجانب والفرح قاعدة عائلية وعزومة أكل «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يهتم الجمهور بمعرفة أي أخبار مرتبطة بالفنانة عبلة كامل؛ لحبهم الشديد لها وخصوصًا أنّها بعيدة عن الشاشة الفنية منذ سنوات.

وتحدث الفنان أحمد كمال طليق الفنانة عبلة كامل و«أم بناته»، بحسب وصفه في لقاء تليفزيوني عنها، أنّه على تواصل معها بشكل يومي، وأنّها تتمتع بصحة جيدة عكس ما تردد منذ فترة، ويرى من وجهة نظرها أن ابتعادها عن العالم الفني أنّها اكتفت بما قدمته.

معلومات عن بنات عبلة كامل وأحمد كمال

وعلى جانب آخر، كشف كمال عن تفاصيل عن حياة ابنتيهما «فاطمة»، وهي متخصصة في التغذية ومتهمة بالفن، وعملت في أفلام قصيرة ومسرحيات كهواية لها، و«زينب»: «عمرهم ما بيقولوا هما ولاد مين، بيعتمدوا على نفسهم في كل حاجة».

زينب

أزواج ابنتي عبلة كامل وأحمد كمال

وكشف كمال عن أن ابنتيهما متزوجتان من أجنبيين، زينب متزوجة من إنجليزي، وفاطمة من بولندي، وتعرفوا على بعضهم في مصر: «اختيارهم ومش بتدخل في اختياراتهم».

فاطمة

وذكر كمال أنّ عبلة كامل كانت تعلم أنّ أزواج البنات اعتنقوا الإسلام عن قناعة وأن إجراءات الزفاف تمت ببساطة: «الفرح قعدة عائلية سمك ورز، هما اللي اختاروا، ولا شبكة ولا مهر ولا قايمة وعبلة أشرفت على الأكل».

ووصف كمال زوجي ابنتيه بـ«كويسين جدا»، وأنهما نفس شخصيات فاطمة وزينيب: «أذكياء ودماغهم كويسة وفاهمين وحياتهم بسيطة، وعندي أحفاد زهرة 9 سنين، وخضر سنة».