شارك في كأس العالم 5 مرات.. تعرف على النصف الحلو في حياة حارس مرمى المكسيك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جييرمو أوتشوا، أبرز الوجوه المشاركة في كأس العالم في قطر 2022، وواحدًا من القلائل الذين حافظوا على أداء ثابت خلال مشاركته الخمس في بطولة كأس العالم، منذ اختياره حارسًا لمرمى المكسيك لأول مرة عام 2006 من قبل مدرب المنتخب الوطني آنذاك ريكاردو لا فولبي، ليشارك بعدها في نسخة كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، وجعله تألقه وحفاظه على مستواه الكروي سببا للمشاركة في بطولات 2014 و2018 وأخيرًا كأس العام في قطر2022.

وفي 2022، يتألق جييرمو أوتشوا حارس مرمى المكسيك، مُجددًا بمونديال قطر، أمام روبيرت ليفاندوفسكي لاعب منتخب بولندا، إذ تصدى لركلة جزاء في المباراة التي أُقيمت بين المنتخبين، في منافسات كأس العالم 2022، ويحقق تعادلًا لمنتخب بلاده، ويحقق لقب رجل المباراة.

أوتشوا، البالغ من العمر 36 عامًا، ربما لم يتألق على النحو المطلوب على مستوى الأندية، لكن في كل مرة احتاجه فيها منتخب المكسيك كان يقدم أفضل أداء ممكن على الإطلاق.

جييرمو أوتشوا، لم يتألق فقط داخل المستطيل الأخضر، ولكنه زوج وأب مثالي، لم يترك مناسبة عائلية إلا وكان حاضرًا، يشارك أفضل لحظاته مع زوجته وابنائه الصغار، مرارًا وتكرارًا عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودومًا ما يلفت جييرمو أوتشوا، الأنظار مع زوجته كارلا مورا، عارضة الأزياء الشهيرة.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن النصف الحلو في حياة جييرمو أوتشوا، وفقًا لصحيفة «ذا صن».

من هي كارلا مورا زوجة جييرمو أوتشوا؟

- ولدت كارلا مورا في غوادالاخارا بالمكسيك.

- عارضة أزياء شهيرة.

- بدأت كارلا وجييرمو علاقتهما العاطفية في عام 2009 بعد انتقال غييرمو إلى فرنسا.

- انجبا ابنتهما الأولى «Lucciana» في فبراير 2013.

- أنجبا ابنهما الأول، «جييرمو» بعد ذلك بعامين، في أبريل 2015.

- اعلنا زواجهم في إيبيزا، إسبانيا، يوم 8 يوليو 2017.

- في مايو 2019، ولدت ابنتهما الثانية «كارلا» .