بمشابك الغسيل.. أفكار عصرية لتعليق اللوحات داخل المنزل بدون ثقوب في الجدران

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعليق البورتريهات الفنية أمر قد يكون لا غنى عنه عند تزيين جدران المنزل؛ إذ أن وضع هذه اللوحات الفنية متباينة التصميم، يضيف لمسات سحرية لتجميل التصميمات الداخلية للبيت، مع سهولة وضعها حسب الرغبة الشخصية في المكان المفضل.

كيفية تعليق اللوحات دون الحاجة لثقوب الجدران

ولتعليق تلك اللوحات الديكورية على جدران المنزل، عادة ما يتطلب الأمر عمل ثقوب في أماكن وضعها، وهو ما يشوه من المنظر الجمالي بالغرفة الموضوعة بها، لذلك نستعرض في السطور الآتية بعض النصائح التي يمكن من خلالها وضع البورتريهات الفنية دون الحاجة إلى إحداث ثقوب جدارية لتعليقها، وذلك وفق موقع marthastewart العالمي.

1- استخدام الطلاء المغناطيسي

يمكن بسهولة استخدام الطلاء المغناطيسي على جدران المنزل المختلفة؛ إذ أنه يمكن وضعها على اللوحات، ويكن مدعومًا بلاصق على الجزء الخلفي لها، وهو ما يتناسب مع سهولة لصقها دون الحاجة إلى إحداث الثقوب.

2- الخيوط ومشابك الغسيل

هناك طريقة أخرى عصرية لتعليق بورتريهات الجدران، وهي وضع خيطًا طويلًا بعرض الحائط، ومن ثم تعليق اللوحات عليه، باستخدام مشابك الغسيل الملونة صغيرة الحجم.

3- استخدام درجات السلالم

وبدلا من تعليق اللوحات على الجدران، يقترح خبراء الديكورات المنزلية، أن توضع سلالم خشبية ذات ألوان زاهية داخل الحجرة، ومن ثم وضع البورتريهات فوق أعلى درجاتها، كطريقة عصرية لوضع اللوحات.