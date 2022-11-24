أضرار تقبيل الأطفال.. قد يعرضهم للإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي

القاهرة - سمر حسين - ماما

أضرار تقبيل الأطفال أمر يثير اهتمام الكثيرين خاصة الأمهات، وذلك حرصًا منهن على حفظ صحة صغارهن من مخاطر التعرض للأمر.

ويحرص العديد من الأشخاص على تقبيل الصغار، وبشكل خاص الرضع منهن، كنوع من الدعابة واللعب معهم، وهو ما قد يعرض الطرفين للخطر، لكنه يكون مضرًا للأطفال بصورة أكبر.

وخلال تصريحات تلفزيونية، كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، عن أضرار تقبيل الأطفال.

أضرار تقبيل الأطفال

وقال «الناظر» إن أضرار تقبيل الأطفال تتمثل في العديد من المظاهر والمخاطر التي قد تؤثر عليهم، وكذلك الشخص البالغ الذي يقبله، والتي من أبرزها وأكثرها انتقالًا على الإطلاق مرض الهيربس الجلدي، الذي يظهر طفحًا جلديًا على الشفاة.

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية، أنه من السهل أيضًا انتقال العديد من الفطريات والبكتيريا الضارة للطفل من خلال تقبيله، والعكس صحيح بالنسبة للبالغين: «بتتنقل للطفل أمراض غير عادية، وممكن الواحد برضو ياخد منهم أمراض، لأن الفم يعتبر أسهل وسيلة لنقل الميكروبات».

علاقة تقبيل الأطفال بالفيروس المخلوي التنفسي

وبحسب ما ذكر موقع pedseast العالمي المعني بشؤون الصحة العامة، فإنه من أضرار تقبيل الأطفال أيضًا، سهولة إصابتهم بالعديد من الفيروسات المختلفة، التي يأتي من بينها الفيروس المخلوي التنفسي، كونه ينتقل عن طريق رذاذ المريض كبقية الفيروسات المنتشرة والشائعة.

كما أنه من المخاطر الأخرى لتقبيل الأطفال، ضعف أجهزة مناعتهم؛ إذ أن حديثي الولادة لديهم أجهزة مناعية متطورة تعمل بجد للحفاظ على أجسامهم الصغيرة من محاربة الأمراض والعدوى، وخلال الأشهر الأولى من الحياة، يكون الأطفال في أكثر مراحلهم ضعفًا، وهو ما قد يعرضهم للعديد من الأمراض ويضعف من مناعتهم بصورة ملحوظة.

وإلى جانب ضعف المناعة، يمكن أن يتسبب أيضًا تقبيل الأطفال في ظهور بعض البثور الجلدية على شفاهم، والتي من بينها مرض الهيربس.