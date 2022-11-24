طبيب يحذر من ترك الجير على الأسنان لمدة طويلة.. يسبب أضرارا خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الاهتمام بالأسنان من الأمور المهمة جدا على صحة الإنسان، لكن هناك بعض الأشخاص يتجاهلون ذلك، ما يسبب لهم أضرارا كبيرة، من ضمنها ترك الجير عليها، وعدم الذهاب إلى الطبيب، وهو ما نرصده في السطور التالية، بحسب الدكتور سامر رامي، أخصائي الأسنان، وموقع daily medical.

وحذر «رامي» من ترك الجير على الأسنان لمدة طويلة بدون إزالتها من خلال الطبيب، لأن ذلك يسبب أضرارا كبيرة، كما يلي:

أضرار جير الأسنان

- من الصعب جدا تنظيف الأسنان وهي تحتوي على الجير؛ لأن الفرشاة لا تصل لكل الأماكن أو الخيط، لذا من الممكن أن يحدث تسوس لها.

- يحدث التهاب في اللثة، وربما احمرار وتهيج و تورم حول الأسنان، كما أن الجير الذي يتشكل فوق خط اللثة نفسه يسبب أضرارا كبيرة؛ إذ من الممكن حدوث تلف في اللثة مع مرور الوقت.

- عند حدوث التهاب في اللثة بدون علاج يسبب جيوب بين الأسنان واللثة، وتكون مليئة بالبكتيريا، وهو ما يطلق عليه التهاب دواعم السن.

ونصح الدكتور سامر رامي، بالحرص على تنظيف الأسنان يوميا بالفرشاة والخيط، والذهاب إلى الطبيب بشكل دوري، خاصة في حالة ظهور الجير.