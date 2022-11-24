الامارات | أمازون تعتزم إنفاق مليار دولار سنويا لإنتاج أفلام سينمائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مصادر مطلعة إن شركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة "أمازون دوت كوم" تعتزم إنفاق أكثر من مليار دولار سنويا لإنتاج أفلام يتم عرضها في دور السينما.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في العالم، تعتزم إنتاج ما بين 12 و15 فيلما سنويا ليتم عرضها في دور السينما.

وتعتزم أمازون طرح عدد قليل من الأفلام في دور العرض خلال العام المقبل، مع زيادة عدد الأفلام فيما بعد.

ويعني هذا العدد أمازون ستقف على قدم المساواة تقريبا مع شركات الإنتاج السينمائي الكبرى في الولايات المتحدة مثل بارامونت بيكتشرز.



يأتي ذلك في الوقت الذي تبدو فيه خدمات بث الأفلام عبر الإنترنت المتزايدة خطرا يهدد مستقبل دور العرض السينمائي حيث يتم حاليا عرض أغلب الأعمال الأصلية لوقت أقل وفي عدد أقل من دور السينما ليتم طرحها عبر منصات البث المباشر مثل نتفليكس وديزني بلس وبرايم.

وتنافس منصة نتفليكس بشكل خاص دور السينما من خلال عرضها أكثر من فيلم جديد كل أسبوع، ليشاهدها الجمهور في المنازل.

كما عرضت المنصة فيلم كينفايز أوت في دور السينما أمس على ان يستمر عرضه لمدة أسبوع، قبل عرضه على المنصة الشهر المقبل.

في المقابل تبدو أمازون أكثر انفتاحا على الاستثمار في دور السينما أكثر من نتفليكس، لكنها لم تستثمر مثل هذا المبلغ الكبير في أفلام أصلية.

وفي حين تطرح نتفليكس ما يقرب من 100 فيلم سنويا، تطرح أمازون نحو 20 فيلما سنويا فقط، أغلبها بلغات أخرى غير الإنجليزية.