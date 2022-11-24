فوائد مشروب الحلبة المحوجة على الصحة.. يقي من أمراض خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مشروبات فصل الشتاء من الأمور المهمة لدى الكثير من الأشخاص، لأنها تساعد على التدفئة في الأجواء الباردة، كما أن الكثير منها يكون مفيدا للصحة، منها الحلبة المحوجة، التي نرصد فوائدها في السطور التالية.

من جهتها، أوضحت الدكتور آية سامي، أخصائية التغذية، عبر «هن»، أن الحلبة المحوجة من مشروبات المرتبطة بفصل الشتاء، وتحتوي على فوائد عدة، لكنها نصحت بعدم الإفراط في تناولها؛ لأنها فاتح للشهية، ومن الممكن أن تسبب زيادة في الوزن، مع خلطها بالسمنة والمكسرات والفول السوداني.

فوائد الحلبة

- تحتوي على دهون صحية، لذا تعطي إحساسا بالشبع، لكن في حال الإفراط فيها، تسبب زيادة الوزن، لأنها فاتحة للشهية.

- تقلل من مستوى السكر.

- تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم والحديد، لذا تعتبر وجبة متكاملة مثل العشاء.

- الحلبة المحوجة مفيدة جدا في الرضاعة.

- إدرار البول.

- الحفاظ على مستويات ضغط الدم.

- تنقي الجسم من السموم والأملاح الزائدة.

فوائد مذهلة للحلبة المحوجة

- تحافظ على صحة الكلى.

- تعمل على الحفاظ على مستويات الكوليسترول.

- الحفاظ على صحة القلب والشرايين.

- مليئة بمضادات الالتهابات.

- تقلل الإحساس بآلام العضلات والتقلصات.

- تنظم حركة الأمعاء.

- سهلة على الجهاز الهضمي.

- تقلل الإمساك.