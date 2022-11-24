قبل رجيم رضوى الشربيني.. أنظمة غذائية ناجحة للمشاهير: خسارة 30 كليو في وقت بسيط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب إنجاب بناتها كان عليها أن تخسر الوزن الطبيعي الذي تكتسبه كل أنثى بعد الحمل والولادة، لذا قررت رضوى الشربيني عبر برنامجها «هي وبس»، أن تفصح عن الرجيم الخاص بها، الذي خسرت بسببه 30 كيلوجراما من وزنها.

لكن رضوى الشربيني ليست الأولى التي تعلن عن رجيم رائع، أدى لوصولها للوزن الذي تريده، فقد أعلنت من قبل مي عز الدين عن ذلك، وكذلك محمد ممدوح «تايسون».

رجيم «تايسون»

اتبع محمد ممدوح نظاما غذائيا صارما ساعده على خسارة ما يقرب من 16 كيلوجراما من وزنه خلال 18 يوما فقط، وما اتبعه يعرف بـ«صيام الماء»؛ إذ يتناول ماء فقط طوال اليوم، ويمكن إضافة له أوراق النعناع الطازجة، أو العسل فقط، وهو نظام غذائي له فوائد عديدة من بينها تقليل نسبة السكر في الدم، ويسهل حركة الأمعاء والقولون، ويساعد في خسارة كيلوجرام واحد فقط من الدهون يوميا.

لكن أطباء التغذية ينصحون باتباع هذا النظام من يوم واحد إلى 3 أيام كحد أقصى، لتجنب أي آثار جانبية، نظرا لفقدان كمية كبيرة من السعرات الحرارية، كما أنه يجب أن يعقبه تناول طعام مغذٍ من بروتين وفيتامينات ومعادن، بحيث تعوض النقص، لكن دون دهون ليذيب الجسم الدهون المخزنة.

رجيم رضوى الشربيني

فيما يلي تفصيلا الدايت الذي اتبعته المذيعة رضوى الشربيني:

وجبة الإفطار

4 ملاعق فول بدون سمن أو زيت.

أو بيضة مسلوقة.

أو أومليت زيت أو جبن ملح خفيف.

+ سلطة

أو 2 شريحة فلمنك أو 2 شريحة شيدر + نصف رغيف بلدي + شاي باللبن أو قهوة.

وجبة الغداء

نصف رغيف أو 3 ملاعق أرز أو 9 ملاعق أرز مسلوق أو 3 ملاعق مكرونة أو 9 ملاعق مكرونة مسلوقة.

نصف فرخة مشوية أو مسلوقة أو 2 شريحة لحم مشوية أو مسلوقة أو 3 أسماك مشوية أو 2 بيضة مسلوقة أو جبن ملح خفيف.

4 ملاعق خضار بدون سمن أو زيت أو مسلوق بدون سمن أو زيت أو مسبك وثمرة فاكهة.

وجبة العشاء

نصف رغيف بلدي + جبن ملح خفيف + سلطة أو 3 ثمرات فاكهة متنوعة أو 2 زبادي لايت.

ويمكن خلال الأسبوع الأول إضافة 2 ملاعق سكر يوميا، مع ممارسة التمارين الرياضية حسب تعليمات الطبيب، ومسموح بتناول أي كمية خضار بدون سمن أو زيت، ويمكن استبدال 2 توست بني أو رغيف سن بدلا من نصف رغيف ويفضل تناول كوب ماء أو عصير جريب فروت على الريق.

الأسبوع الثاني

وجبة الإفطار

2 توست بني + شريحة جبنة شيدر أو فلامنك + 2 شريحة روست بيف + 2 شريحة سموكد تركي + شاى باللبن أو قهوة رغوة أو 3 ملاعق كورن فليكس + كوب لبن أو 6 شرائح بسكويت لايت + شاى باللبن أو قهوة.

وجبة الغداء

مسموح بتناول أي نوع لحوم بأي كمية + خضار + سلطة.

وجبة العشاء

2 زبادي لايت أو جبنة بالطماطم أو 3 ثمرات فاكهة + شاي باللبن.

الأسبوع الثالث وجبة الإفطار 3 ثمرات فاكهة نفس النوع + شاي باللبن.

وجبة الغداء سمك مشوي أو تونة أو صدور فراخ+ خضار + سلطة.

وجبة العشاء

2 زبادي لايت أو جبنة بالطماطم + شاي باللبن.

الأسبوع الرابع

وجبة الإفطار

زبادى + خيار أو جبنة بالطماطم أو 2 بيضة مسلوقة + شاي باللبن.

الأسبوع الخامس اليوم الأول الإفطار والعشاء: أي كمية فاكهة من نفس النوع.

اليوم الثاني الإفطار والعشاء: عدم تناول أي ثمرة فاكهة واستبدالها بـ3 زبادي لايت أو جبنة ملح خفيف.

وجبة الغداء يمكن تناول أي لحوم + سلطة + خضار أي كمية.

الأسبوع الخامس

ثوابت بأي كمية على مدار هذا النظام، مع كوب لبن خالي الدسم يقسم على مدار اليوم، وشاي أو قهوة رغوة وخلافه، بإضافة 2 ملعقة سكر، ويمكن تناول خضرات طازجة ومطبوخة بأي كمية.

اليوم السابع من كل أسبوع «فري» فطار متنوع غداء متنوع العشاء زبادي لايت بالليمون قبل النوم بساعتين.

الأسبوع الثالث والرابع والخامس

اتباع نفس النظام الغدائي المقرر بأول 3 أيام، لكن اليوم الرابع والخامس والسادس رجيم بنفس نظام الأسبوع الأول.

اليوم السابع يوم «فري» بنفس النظام السابق توضيحه، مع شرب الماء بمقدار 2:3 لتر يوميا، والنوم مبكرا؛ إذ يساعد ذلك على حرق كمية كبيرة من الدهون، مع عدم تناول فيتامينات تساعد على فتح الشهية.

رجيم مي عز الدين

يعرف رجيم مي عز الدين بـ«رجيم اللقيمات»، الذي يعتمد على تناول 2 ملعقة أو قطمتين من أي طعام كل ساعتين.

وتعرضت مي عز الدين لزيادة في الوزن، فكان عليها العودة لنظامها الغذائي سريعا، وهو عبارة عن رجيم قاسٍ.

وأوضحت الفنانة في أحد اللقاءات: «مشيت على نظام دايت قاسي فقط، لأن أنا من الناس اللي باكل في كل الأوقات، نفسي مبتتسدش، كنت تخنت الفترة اللي فاتت ولما عملت دايت مبقتش عارفة أوقف، برجع للنظام اللي بيخسسني بسرعة، باكل معلقتين كل ساعتين، حاجة صعبة جدا وأقسم بالله أكتر حاجة بتنزل الوزن في ثواني، حاجة مظبوطة جدا».

و«رجيم اللقيمات» يعمل على تحسين عملية الأيض والحرق، ويعتمد في الأساس على أن يتناول الشخص 3 وجبات أساسية، لكن هذا العدد يشترط فيه ألّا تتعدى اللقيمات 18 لقمة لكل وجبة، كما يجب أن تكون اللقيمات صغيرة الحجم، ويشترط في هذا النظام الغذائي أيضا اختيار وجبات صحية.