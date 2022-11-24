مفهوم الحب عند الأبراج ومواصفات شريك الحياة.. «انبهار ومتعة ولا اطمئنان وقوة؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ينظر كل شخص إلى الحب بشكل مختلف عن الآخر، سواء من يراه حوار ومشاركة أو احتواء أو صداقة أو حياة أو قوة، وهو ما نرصده في السطور التالية، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

وتقدم عبير فؤاد، خبيرة الأبراج عبر «هن»، منظور أو مفهوم الحب لدى كل برج حسب المواليد فيما يلي بالتفاصيل.

برج الحمل

يبحث صاحب برج الحمل، عن انبهار المرأة اتجاهه والعكس، ويستعد لدخول الحرب من أجل امتلاك الشخص الذي يحبه.

برج الثور

يرى صاحب برج الثور، أن الحب هو متعة الحياة وسببها، لذا دائما يبحث عن شريك الحياة المسالم ويرغب في الاستمتاع معه بالحياة.

برج الجوزاء

صاحب برج الجوزاء، يبحث عن شريك حياة يشاركه خياله وأفكاره وتبادل في الأفكار، ويرغب في حب يجعله يندفع إلى الأمام.

برج السرطان

صاحب برج السرطان، يبحث عن شريك حياة يكون مصدر اطمئنان وأمان له، وأحيانا يرى الحب ضعف لذا لا يرغب في إظهار المشاعر ويفضل التظاهر بالقوة.

برج الأسد

صاحب برج الأسد، ملك الرمانسية والقوة، لذا يرغب في تقدير واحترام من الطرف الآخر والاعتراف بالجميل.

برج العذراء

صاحب برج العذراء، ينظر إلى الحب بالعقل لذا يكون في صراع مع القلب من أجل عدم الوقوع في الحب.

برج الميزان

يبحث صاحب الميزان، على السلام والعدل من شريك الحياة وإذا لم يتواجد الحب، فيمكنه خلقه.

برج العقرب

يبحث صاحب برج العقرب، على التحدي في العلاقات العاطفية خاصة أنه يتصف بالشك، لذا يرغب في شريك حياة صعب المنال.

برج القوس

صاحب برج القوس، يبحث عن الإخلاص والمثالية في شريك الحياة.

برج الجدي

يبحث صاحب برج الجدي، على شريك حياة يحافظ على كرمته وتبادل الرغبات والاحتياجات.

برج الدلو

يرغب صاحب برج الدلو، في شريك حياة يكون بينهما صداقة وراحة حرية في الحديث وتفاهم.

برج الحوت

صاحب برج الحوت، يعتبر الحب قوة، ويحتاج إلى الشعور بأمان ودعم.