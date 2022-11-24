الامارات | القرية العالمية في عيد الاتحاد.. «أكثر إشراقاً»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن أنها أعدّت لضيوفها باقة من العروض الموسيقية، والأنشطة المميزة بمناسبة عيد الاتحاد، خلال الفترة من الأول إلى الرابع من ديسمبر المقبل.

وسيتمكن الضيوف من الاستمتاع بعروض موسيقية ستقدمها أوركسترا مؤلفة من 33 موهوباً، سيؤدّون النشيد الوطني لدولة الإمارات «عيشي بلادي»، ومجموعة من الأغاني، على خشبة المسرح الرئيس.

كما سيقدّم عازفو الكمان والقيثارة عدداً من الأغاني الإماراتية الشعبية، وسيستضيف المسرح عروضاً ثقافية تمثل الأجنحة الـ27 في القرية العالمية، تجسيداً لروح المحبة والتسامح التي تتميز بها دولة الإمارات.

ويمكن للضيوف الحصول على تذكارات عيد الاتحاد من أجنحة الإمارات، والصنعة، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وتحتفل القرية العالمية بالمناسبة الغالية تحت شعار «معاً أكثر إشراقاً»، إذ ستتزين بألوان علم الإمارات، بينما تتزين أقواس ممشى الاحتفالات بنقش مقاطع من النشيد الوطني. وسيكون الضيوف على موعد مع الألعاب النارية في التاسعة من كل مساء، والتي ستضيء سماء دبي بألوان العلم.

من جانبه، قال مدير أول علاقات الضيوف في القرية العالمية، مهند إسحاق: «تشكل الوجهة نقطة التقاء للناس من خلفيات متنوعة من أنحاء العالم، وهو ما يميز الهوية العالمية الفريدة لدولة الإمارات. وفخورون بانتمائنا لهذا البلد الغالي، وبإبراز تراثه وتقاليده العريقة».

وأضاف «أعددنا لضيوفنا قائمة غنية بالفعاليات الخاصة بعيد الاتحاد، لنحتفي بوطننا وبكل ما يقدمه، بما في ذلك أجمل العروض الموسيقية، وعروض الألعاب النارية، والتجارب الرائعة».