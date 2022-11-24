الامارات | نادي دبي للسيدات: «ويلنس وندر لاند» تنطلق غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً في نادي دبي للسيدات فعالية «ويلنس وندر لاند»، التي تستمر حتى 27 الجاري بمقر النادي في منطقة جميرا.

وأعلن النادي أن الفعالية تقدم للعضوات والزائرات والشركاء تجربة جديدة، تركز على العديد من التفاصيل الصحية للمرأة ونظامها الغذائي السليم، مع تشجيعها على ممارسة التمارين الرياضية، والاستفادة من الاستشارات وأحدث البرامج وحلول اللياقة البدنية المتطورة، بما يسهم في إحداث تغيير في النمط المعيشي والغذائي لدى الكثيرات.

ويشارك في الفعالية 40 من الشركات والعيادات والمراكز المتخصصة، وعدد من رائدات الأعمال اللواتي يقدمن الخدمات المُختلفة والاستشارات في مجالات متنوعة، تشمل الصحة والتغذية والعناية بالبشرة والجمال، وغيرها من مجالات العناية بالمرأة وصحتها ولياقتها، وبما يوفر لها حلولاً وأنظمة تمكنها من الارتقاء باختياراتها الصحية إلى أعلى مستوى.

كما سيطلق «دبي للسيدات» خلال الفعالية كتاب وصفات الطبخ الأول من نوعه، الذي يتضمن وصفات من ابتكار العضوات.