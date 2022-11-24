الامارات | «عَلم» عرب الداخل يفوز بالهرم الذهبي في «القاهرة السينمائي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فيلم «عَلم» للمخرج فراس خوري بجائزة الهرم الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، التي أسدل الستار عليها، الليلة قبل الماضية.

الفيلم إنتاج (فلسطيني - فرنسي - تونسي - سعودي - قطري) مشترك، وتدور أحداثه خلال 104 دقائق حول خمسة مراهقين فلسطينيين من عرب الداخل يحاولون تقييم المخاطر التي سيواجهونها عندما يكافحون إجبارهم على نسيان التاريخ.

وقالت لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالمهرجان عن الفيلم: «هو عمل يحمل معنى الإنسانية المتعارف عليها في العالم أجمع، حساس ولكن عميق، بسيط ولكن قوي في أحداثه.. يمكن أن نعتبره بمثابة دليل للتواصل الجيد مع العالم بالمعنى الحقيقي للكلمة».

ومنحت اللجنة جائزتها الخاصة «الهرم الفضي» للمخرجة إيمانويل نيكو من فرنسا عن فيلم «الحب بحسب دالفا»، فيما ذهبت جائزة «الهرم البرونزي»، التي تمنح لأول أو ثاني عمل إلى المخرج البولندي داميان كوكور عن فيلم «خبز وملح».

وفازت الفرنسية زيلدا سامسون بجائزة أفضل ممثلة عن دورها فيلم «الحب بحسب دالفا»، بينما منحت لجنة التحكيم جائزة أفضل ممثل مناصفة للسوداني ماهر خير عن دوره في فيلم «السد»، ومحمود بكري عن دوره في فيلم «عَلم».

وحصل الفيلم الياباني «رجل ما» على جائزة أفضل سيناريو، كما فاز مدير التصوير المصري مصطفى الكاشف بجائزة أفضل إسهام فني عن فيلم «19 ب».

وعرض المهرجان، الذي انطلق في 13 نوفمبر الجاري، أكثر من 100 فيلم من نحو 50 دولة، وكرّم المخرجة المصرية كاملة أبوذكري بجائزة «فاتن حمامة للتميز»، والممثلة لبلبة والمخرج بيلا تار من المجر بجائزة «الهرم الذهبي لإنجاز العمر».

ونظم حفل ختام المهرجان وسط حضور وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس المهرجان، النجم حسين فهمي.

وفي مسابقة آفاق السينما العربية، فاز بالجائزة فيلم «أرض الوهم» للمخرج اللبناني كارلوس شاهين، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم «بِركة العروس» للمخرج اللبناني باسم بريش.

وحصل الفيلم الوثائقي «بعيداً عن النيل» للمخرج شريف القطشة على جائزة أفضل فيلم غير روائي بالمسابقة. كما فازت اللبنانية كارول عبود بجائزة أفضل أداء تمثيلي عن دورها في فيلم «بِركة العروس».

ونوّهت لجنة التحكيم بأداء الممثلة الجزائرية لينا خضري في فيلم «حورية»، كما نوّهت بالفيلم الوثائقي التونسي «نرجعلك» للمخرج ياسين الرديسي.

وفي مسابقة «أسبوع النقاد»، التي ضمت سبعة أفلام، فاز بالجائزة فيلم «بامفير» للمخرج الأوكراني ديمترو سوخوليتكي سوبتشوك، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم «جويلاند» من باكستان. وفي مسابقة الأفلام القصيرة، ذهبت الجائزة لفيلم الرسوم المتحركة الأميركي «روزماري ب.أ - بعد أبي»، وحصد الفيلم المصري «صاحبتي» للمخرجة كوثر يونس جائزة لجنة التحكيم، التي نوّهت أيضاً بفيلم «أمنية واحدة لعينة» من التشيك.

«19 ب»

أعلن مدير مهرجان القاهرة السينمائي، أمير رمسيس، عن فوز فيلم «عَلم» بجائزة الجمهور، التي تحمل اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله.

وحصد الفيلم المصري «19 ب» للمخرج أحمد عبدالله السيد جائزة أفضل فيلم عربي بالمهرجان، كما نال الفيلم جائزة الاتحاد الدولي للنقاد «فيبريسي».

• 100 فيلم من نحو 50 دولة عرضها المهرجان، الذي أسدل الستار على دورته الـ44 أول من أمس.