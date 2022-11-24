الامارات | «أفاتار» الجديد في الصين 16 ديسمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «توينتيث سينشري ستوديوز»، أمس، على حسابها الرسمي على موقع «ويبو» أن الجزء الجديد الذي طال انتظاره من فيلم «أفاتار»، سيُطرح في دور السينما الصينية في 16 ديسمبر المقبل.

وفيلم «أفاتار: ذا واي أوف ووتر»، أو «أفاتار: طريق الماء» للمخرج جيمس كاميرون، هو أحد الأفلام الأجنبية القليلة التي دخلت السوق الصينية في الأشهر الأخيرة، إلى جانب أفلام أخرى، من بينها أحدث نسخة من سلسلة «مينيونز».