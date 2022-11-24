الامارات | محاكمة المغنية الناطقة بالفرنسية الأكثر جذباً.. تبدأ اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم في بوبينيي بالمنطقة الباريسية محاكمة المغنية الفرنسية من أصل مالي، آية ناكامورا، المعروفة بأغنيات لاقت نجاحاً عالمياً، بينها «دجادجا» و«جولي نانا»، والمنتج فلاديمير بودنيكوف، بتهمة العنف المتبادل بين شريكين ارتكبت خلال إحدى ليالي أغسطس الماضي.

ومن بين الملفات الـ30 المُرتقب درسها في الجلسة، التي ستنعقد داخل محكمة بوبينيي الجنائية، تحظى قضية آية ناكامورا، واسمها الحقيقي آية دانيوكو، وفلاديمير بودنيكوف (34 عاماً) الذي كان شريك حياتها خلال فترة حدوث الوقائع، باهتمام وسائل الإعلام.

وأصبحت آية ناكامورا (27 عاماً)، المغنية الناطقة بالفرنسية، الأكثر جذباً للمستمعين في العالم.

ويُفترض أن يدلي الفنانان (اللذان رُزقا ابنة والمنفصلان حالياً)، بشهادتيهما في ما يتعلق بـ«العنف من قبل الشريك مع انقطاع موقت للعمل» في مهلة أقصاها ثمانية أيام، بخصوص أحداث تعود إلى الصيف الماضي، وحصلت داخل منزل المنتج في روزني سو بوا (منطقة شعبية في ضواحي باريس).

وقال مصدر على اطلاع بالملف، إنّ «القضية لا تنطوي على عنف شديد».

وخلال احتجازها لدى الشرطة، قالت ناكامورا إنها «تعرضت للعنف من زوجها الذي أُوقف بدوره». وقال المصدر: «لم تكن هناك أي كدمات فعلية»، مشيراً إلى تعرّض الطرفين إلى «خدوش». وأطلق سراح الزوجين حينها مع استدعائهما لاحقاً أمام محكمة الجنايات.

وبعد أيام على هذه الوقائع، كتب المنتج الموسيقي عبر «إنستغرام»: «لقد ارتكبنا حماقات في تلك الليلة»، مضيفاً: «أنا والمرأة التي أحبها بخير. لم يحصل أي شيء مهم».