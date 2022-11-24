الامارات | «أماكن الفاشية» في إيطاليا ينطلق بـ 1400 تمثال ولافتة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وُضعت صور لأكثر من 1400 تمثال ولافتة شارع ولوحة معدنية تخلد الفاشية على الإنترنت، في أول محاولة على مستوى إيطاليا، لتوثيق رموز نظام بنيتو موسوليني، التي مازالت جزءاً من المعالم الحضرية في البلاد.

وفي حين دأبت ألمانيا على إزالة أي إشارة لنظام أدولف هتلر النازي بعد الحرب العالمية الثانية، فقد اتبع الإيطاليون نهجاً أقل صرامة في إزالة آثار حكم موسوليني الديكتاتوري الذي استمر 21 عاماً.

وكشف معهد باري الوطني، وهو معهد للأبحاث التاريخية مقره ميلانو، أمس، عن الموقع الإلكتروني «أماكن الفاشية»، بعد أبحاث استمرت أربع سنوات.

ويضم الموقع قائمة بها معالم شهيرة، مثل «المسلة» في روما المكتوب عليها بحروف عملاقة عبارة «موسوليني دوتشي» (الزعيم موسوليني)، إلى جانب آثار أقل شهرة في جميع أنحاء البلاد.

وقال الباحث في التاريخ العام ومدير الموقع، إيجور بيتزوروسو، لـ«رويترز»: «إنه إحصاء جزئي.. نعرف جيداً أنه ليس مكتملاً، بل هو مازال قيد الإنجاز».

وأضاف أن «الموقع سيتوسع ليشمل صوراً يرسلها الجمهور، سيجري نشرها بعد التحقق منها على أيدي خبراء»، موضحاً أن «نحو 10 اقتراحات جاءت بعد الإعلان عن الموقع في صحيفة (لا ريبوبليكا)».

ولدى إيطاليا علاقة معقدة مع ماضيها الفاشي، تتعرض لمزيد من التدقيق حالياً بعد تأدية جورجيا ميلوني، السياسية اليمينية المتشددة، التي كانت من المعجبين بموسوليني أثناء مراهقتها، القسم الدستورية كرئيسة للوزراء الشهر الماضي.