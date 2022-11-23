3 خطوات ضرورية لغسل الملابس الحريرية.. تجنبي تجفيفها بهذه الطريقة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الاهتمام بعناية الملابس المصنوعة من الحرير أمر قد يحتاج لمجهود شاق، وذلك لحساسيتها الشديدة من التعرض لمشكلات التلف المختلفة، وكذلك سهولة حدوث التجاعيد بها «كرمشتها» وهو ما يؤدي للحاجة إلى كيها باستمرار قبل كل استخدام.

كيفية الغسل الصحيح للملابس الحريرية

وإلى جانب تلك المشكلات، فتحتاج أيضًا الملابس المصممة من الحرير إلى خطوات معينة عند تنظيفها وغسلها، وهو ما نستعرضه في السطور الآتية، وفق ما كشفت الشركة العالمية الشهيرة marthastewart، المهتمة بكل ما يخص شؤون المنزل.

1- معالجة البقع أولًا

يجب في البداية معالجة البقع المتواجدة على التصميمات الحريرية، وذلك من خلال مزج خليط معين يتكون من كوبين من الماء الفاتر، مع ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون أو الخل الأبيض، حيث تعتبر هذه الوصفة جيدة بشكل خاص لإزالة بقع العرق وغيرها.

فقط املء زجاجة رذاذ نظيفة بالمزيج ورشيها على البقعة المقصودة، ومن ثم مسحها باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش صغيرة.

2- الغسل باستخدام اليد

يفضل أيضًا غسل الملابس المصممة من الحرير داخل الحوض باستخدام اليد، وذلك للحفاظ على لونها، وذلك من خلال ملء الحوض بالماء البارد، ومن ثم إضافة المنظفات المناسبة، أو وضع قطرات خفيفة من الشامبو، وفيما بعد ستحصلين على نظافة ملحوظة وتخلص تام من البقع.

3- تجفيف قطع الملابس

لا ينبغي على الإطلاق عصر الملابس الحريرية أو وضعها داخل المجفف، فقط يتم وضعها على منشفة قطنية بيضاء ومسحها برفق من الماء، ومن ثم يتم تعليقها فوق حوض الاستحمام حتى تجف تمامًا من الماء.