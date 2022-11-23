«خست 30 كيلو في 5 أسابيع».. تعرف على «ريجيم» رضوى الشربيني

القاهرة - سمر حسين - صحة

الوصول إلى قوام ممشوق وجسد مثالي، أولوية كبيرة بالنسبة لعدد غير قليل من السيدات، إذ يحرصن على اتباع عددًا من الأنظمة الغذائية، خاصة التي اتبعها المشاهير والنجوم، لضمان نتيجتها.

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني، مقدمة برنامج «هي وبس»، المُذاع على فضائية «cbc»، كشفت من قبل عن نظام غذائي، ساعدها في إنقاص 30 كيلو في 5 أسابيع فقط، وكانت الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع «الفيس بوك»، نشرت تفاصيل الريجيم.

تعرف على ريجيم رضوى الشربيني القاسي

الأسبوع الأول

وجبة الإفطار:

4 ملاعق فول دون سمن أو زيت، أو بيضة مسلوقة، أو بيض أومليت زيت، أو جبن ملح خفيف+ سلطة، أو 2 شريحة فلمنك، أو 2 شريحة شيدر+ نصف رغيف بلدى + شاى باللبن أو قهوة رغوة.

وجبة الغداء:

نصف رغيف أو 3 ملاعق أرز أو 9 ملاعق أرز مسلوق أو 3 ملاعق مكرونة أو 9 ملاعق مكرونة مسلوقة، ونصف فرخة مشوية أو مسلوقة، أو 2 شريحة لحم مشوية أو مسلوقة، أو 3 أسماك مشوية، أو 2 بيضة مسلوقة أو جبن ملح خفيف.

4 ملاعق خضار ني في ني أو مسلوق دون سمن أو زيت أو مسبك وثمرة فاكهة.

وجبة العشاء:

نصف رغيف بلدي + جبن ملح خفيف+ سلطة أو 3 ثمرات فاكهة متنوعة أو 2 زبادى لايت.

الأسبوع الثاني

وجبة الإفطار:

2 توست بني+ شريحة جبنة شيدر أو فلامنك، أو 2 توست بني + 2 شريحة روست بيف، أو 2 توست بني + 2 شريحة سموكد تركى+ شاي باللبن أو قهوة رغوة أو 3 ملاعق كورن فليكس + كوب لبن أو 6 شرائح بسكويت لايت+ شاي باللبن أو قهوة رغوة.

وجبة الغداء:

تناول أي نوع لحوم بأي كمية+ خضار+ سلطة.

وجبة العشاء:

2 زبادي لايت أو جبنة بالطماطم أو 3 ثمرات فاكهة+ شاي باللبن.

الأسبوع الثالث

وجبة الإفطار:

3 ثمرات فاكهة نفس النوع+ شاى باللبن.

وجبة الغداء سمك مشوي أو تونة أو صدور فراخ+ خضار + سلطة.

وجبة العشاء:

2 زبادي لايت أو جبنة بالطماطم + شاي باللبن.

الأسبوع الرابع

وجبة الإفطار زبادي + خيار أو جبنة بالطماطم أو 2 بيضة مسلوقة+ شاي باللبن.

الأسبوع الخامس

الإفطار والعشاء: أي كمية فاكهة من نفس النوع.

اليوم الثاني الإفطار والعشاء :

عدم تناول أي ثمرة فاكهة واستبدالها بـ3 زبادى لايت أو جبنة ملح خفيف.

وجبة الغداء يمكن تناول أي لحوم مسموحة + سلطة+ خضار «أي كمية».

الأسبوع الثالث والرابع والخامس، إتباع نفس النظام الغدائي المقرر بأول 3 أيام، لكن اليوم الرابع والخامس والسادس يكمل «الدايت» بنفس نظام الأسبوع الأول.

اليوم السابع من كل أسبوع فري، ويكون كالتالي:

فطار متنوع.

غداء متنوع.

العشاء زبادي لايت بالليمون قبل النوم بساعتين.

تناول الماء بمقدار من 2 إلى 3 لتر يوميًا، والنوم مبكرًا، والحرص على عدم تناول فيتامينات تساعد على فتح الشهية.