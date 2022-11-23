قبل خضوعها لجراحة.. تفاصيل أزمة صحية تعرضت لها أنغام العام الماضي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أزمة صحية شديدة، تعرضت لها المطربة المطربة أنغام، مؤخرًا، وذلك بعدما خضعت لعملية جراحية خلال الأيام الماضية، ومن ثم تم احتجازها داخل المستشفى على إثرها، للخضوع تحت الإشراف الطبي، حتى تتم متابعة حالتها الصحية.

تفاصيل الأزمة الصحية لأنغام

وعبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كشفت الفنانة أنغام، عن تطورات الحالية الصحية لها، إذ تم نشر بيان جاء خلاله: «تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة، واضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى»، حيث لا تزال الفنانة تحت الإشراف الطبي لمتابعة حالتها.

ولم تكن تلك هي الوعكة الصحية الأولى التي تتعرض لها أنغام، فخلال مايو من العام الماضي، تعرضت لأزمة مسبقة، ما استدعى إجرائها عملية جراحية كبيرة في كتفها، وهو ما دفع عدد من مشاهير الفن حينها لدعمها.

تفاصيل الأزمة الصحية المسبقة لأنغام

وخلال تصريحات مسبقة من مصادر مقربة للفنانة أنغام، كان تم الكشف عن أنها عانت من آلام صعبة وغير محتملة بأحد كتفيها ويديها أيضًان وهو ما دفعها للخضوع لإجراء عملية جراحية طارئة بكتفها، حيث أنه تم حينها نشر صورة لها بعد الخروج من العملية، وتلقي العلاج داخل أحد المستشفيات.

وحينها تلقت الفنانة أنغام، دعمًا كبيرًا من قبل جمهورها في الوطن العربي، إلى جانب عدد من مشاهير الفن، فجاءت على رأسهم المطربة التونسية لطيفة، التي حرصت على توجيه رسالة خاصة للأولى، قالت خلالها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «ألف حمد الله على سلامتك يا حبيبة قلبي».

وخلال تلك الآونة نشر «عبدالرحمن» الابن الأصغر للفنانة أنغام، صورة له بجانب والدته وهي على سرير مرضها داخل المستشفى، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، ودون عليها داعيًا لها بالشفاء: «تقوميلنا بالسلامة يا ست المعلمين».