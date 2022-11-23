مسلسل الأطفال الكارتوني «الدعسوقة» يتصدر التريند.. تعرف على قصته

القاهرة - سمر حسين - ماما

تصدر المسلسل الكارتوني الشهير «الدعسوقة»، تريند محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك بالتزامن مع عرض الموسم الجديد له، عبر عدد من القنوات التلفزيونية، إذ أنه يعد واحدًا من أبرز الأعمال التي يهوى مشاهدتها وكذلك متابعتها العديد من الأطفال بمختلف أنحاء العالم، وخاصة الوطن العربي.

تفاصيل عن طرح مسلسل «الدعسوقة»

ووفق ما كشف موقع «السينما»، فإن المسلسل الكارتوني هو فرنسي الأصل، يعرف باسم «Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir»، وهو ما يعني بالعربية «حكايات الخنفساء والقط نوير»، كما يعرف باسم آخر وهو «ميراكيلوس الدعسوقة والقط الأسود».

وجاء إنتاج المسلسل الكارتوني من قبل عدد من الشركات بالدول المختلفة، ما بين كوريا الجنوبية وفرنسا واليابان، وعُرض للمرة الأولى في 1 سبتمبر عام 2015 بكوريا الجنوبية، ومن ثم تم عرضه لاحقًا في فرنسا.

وبداية من عام 2016، بدأ عرض مسلسل «الدعسوقة والقط نوير» في الوطن العربي، من خلال عدة منصات شهيرة، ومع نجاحه استمر القائمين عليه في طرح عدة مواسم له.

أحداث مسلسل «الدعسوقة»

وتدور أحداث مسلسل «الدعسوقة» وهي ما تعني الخنفساء، في إطار كوميدي حول فتاة تدعى «مارينيت تشنج»، وهى طالبة بالمدرسة تتسم بالخجل، ورثت بعض الإكسسوارات التي تأتي على شكل خنفساء، وكل من يرتديها تمنح له القوة، وبفضلها تتحول إلى خنفساء سحرية، وتتعلم من خلال قطع إكسسوارتها، كيفية التعامل مع المسؤوليات، وتحمي مدينتها الفرنسية من الشرور المنتشرة.